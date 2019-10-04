На Украине рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-12

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при ЧП погибли пять человек. Троих членов экипажа самолета эвакуировали.