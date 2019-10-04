На Украине рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-12

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Состояние троих выживших на борту разбившегося возле Львова самолета Ан-12 оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при ЧП погибли пять человек. Троих членов экипажа самолета эвакуировали.
"В результате падения самолета пять человек погибли, троих членов экипажа подразделениями Госслужбы по ЧС деблокировали и передали работникам скорой медицинской помощи (состояние тяжелое)", - говорится в сообщении МВД в Twitter.
Работы на месте аварийной посадки продолжаются.