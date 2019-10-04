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РИА Новости

На Украине рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-12

10:49 04.10.2019 (обновлено: 10:54 04.10.2019)
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© ГУ ДСНС України у Львівській областіСпасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
© ГУ ДСНС України у Львівській області
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Состояние троих выживших на борту разбившегося возле Львова самолета Ан-12 оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при ЧП погибли пять человек. Троих членов экипажа самолета эвакуировали.
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Вчера, 09:39РИА Новости
Cовершивший аварийную посадку Ан-12 выполнял чартерный рейс Виго - Львов
"В результате падения самолета пять человек погибли, троих членов экипажа подразделениями Госслужбы по ЧС деблокировали и передали работникам скорой медицинской помощи (состояние тяжелое)", - говорится в сообщении МВД в Twitter.
Работы на месте аварийной посадки продолжаются.
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Аварийная посадка Ан-12 на УкраинеАн-12ЛьвовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Первая хорошая новость сегодня!!!!
4 октября, 12:34
Николай Дорошин
5111418
Года четыре назад я бы выразил сочувствие. Сегодня нет. Тем более Ан-12 это в основном военные борта. Но в статье об этом ни слова. А ВСУ тем более не жалко.
4 октября, 12:41
Михаил Михайлов
1301518
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