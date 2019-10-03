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РИА Новости

Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"

12:10 03.10.2019 (обновлено: 13:25 03.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. В руководстве "Нафтогаза" уверены, что Украине не придется продлевать транзитный контракт с "Газпромом", так как страна в срок выполнит требования ЕС.
Как написал в фейсбуке исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко, "правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года".
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Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности Москвы продлить транзитный контракт на год, если не будет подписан новый.
По словам Витренко, Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг должна внедрить европейские сетевые кодексы в свои нормативные акты. Речь идет о документах, касающихся балансировки, распределения мощностей, тарифов.
Помимо этого, сама комиссия, а также оператор газотранспортной системы должны соответствовать европейским правилам.
Витренко считает, что даже если Киев не успеет внедрить нормы ЕС, альтернативой новому контракту может стать заключение "свопов", при которых украинская сторона принимала бы газ на границе с Россией и возвращала его на границе с ЕС.
"Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям", — пояснил исполнительный директор "Нафтогаза".
Кроме того, он назвал неприемлемым условие Москвы, чтобы Украина отказалась от требования выплат по решениям Стокгольмского арбитража.
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В сентябре в Брюсселе прошел новый раунд трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и Еврокомиссией об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта.
Министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель сочли консультации конструктивными, однако Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение о транзите остается.
Киев планирует выделить деятельность по транспортировке газа из "Нафтогаза" до 1 января 2020 года. Новая компания будет называться "Оператор газотранспортной системы Украины". Как заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович, именно с ней Москва должна обсуждать условия нового контракта, так как юридически "Нафтогаз" более не будет являться оператором ГТС.
Зависимость стран Европы от российского газа
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Зависимость стран Европы от российского газаКакую долю от общего потребления газа европейскими странами составляет российское голубое топливо – в инфографике Ria.ru.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
"Путин заявил, что РФ готова подписать контракт на транзит газа по европейским правилам, если Украина введет эти правила." ... Тут по моему всё ясно сказано ! И нечего тут обсуждать . Либо европейские правила и строгое их исполнение , либо старый договор на один год .Ни о каких свопах , ни про какие миллиарды с вами ни кто говорить не будет .
3 октября, 12:20
Теофраст фон Гогенгейм
16442000
Какое отношение имеет эта стая товарищей к российскому газу кроме необузданных фантазий?
3 октября, 12:18
Евгений Шевелев
14390000
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