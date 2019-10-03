Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. В руководстве "Нафтогаза" уверены, что Украине не придется продлевать транзитный контракт с "Газпромом", так как страна в срок выполнит требования ЕС.

Как написал в фейсбуке исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко, "правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года".

Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности Москвы продлить транзитный контракт на год, если не будет подписан новый.

По словам Витренко, Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг должна внедрить европейские сетевые кодексы в свои нормативные акты. Речь идет о документах, касающихся балансировки, распределения мощностей, тарифов.

Помимо этого, сама комиссия, а также оператор газотранспортной системы должны соответствовать европейским правилам.

Витренко считает, что даже если Киев не успеет внедрить нормы ЕС, альтернативой новому контракту может стать заключение "свопов", при которых украинская сторона принимала бы газ на границе с Россией и возвращала его на границе с ЕС.

"Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям", — пояснил исполнительный директор "Нафтогаза".

Кроме того, он назвал неприемлемым условие Москвы, чтобы Украина отказалась от требования выплат по решениям Стокгольмского арбитража.

В сентябре в Брюсселе прошел новый раунд трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и Еврокомиссией об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта.

Министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель сочли консультации конструктивными, однако Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение о транзите остается.