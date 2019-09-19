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РИА Новости

Продлить контракт на транзит газа через Украину нельзя, заявили в ЕК

19:16 19.09.2019 (обновлено: 20:37 19.09.2019)
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© Фото : страница Минэнерго России в TwitterТрехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
© Фото : страница Минэнерго России в Twitter
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) считает, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта на транзит российского газа в Евросоюз через Украину невозможно, сказал вице-президент ЕК Марош Шефчович на пресс-конференции.
"Мы также объяснили нашим российским партнерам, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта не будет возможно, потому что будет другая компания - "Нафтогаз" не будет (существовать - ред.) как оператор ГТС с 1 января, - и также, что контракт не соответствует правилам ЕС. То есть, нам нужно найти другое решение", - сказал он.
По его словам, оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины, выделенный из "Нафтогаза" в результате процесса анбандлинга, будет новым партнером РФ в обсуждении контракта на транзит газа.
"Новый руководитель компании, которая формируется сейчас, которая будет сертифицирована, я надеюсь, самое позднее в декабре, также участвовал в (трехсторонних) переговорах", - сообщил представитель руководства ЕК.
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
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"Мы должны найти договоренность по всем трем элементам (объему транзита, установлению тарифов и длительности контракта - ред.). Объемы являются ключевым моментом в установлении тарифов. Конечно, длительность контракта очень важна для того, чтобы инвестиции пошли в эту новую компанию (оператора ГТС Украины - ред.)", - сказал Шефчович.
Правительство Украины планирует до 1 января 2020 года завершить все процедуры по выделению деятельности по транспортировке газа из "Нафтогаза", с которым заключен действующий контракт "Газпрома" на транзит. Этот контракт действует до конца 2019 года, и будущее транспортировки российского газа через украинскую территорию является основным вопросом трехсторонних переговоров с участием Еврокомиссии. Новая компания будет называться "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).
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Марош ШефчовичНафтогаз УкраиныЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Демагогия от Еврокомиссии. При наличии воли сторон пишется допсоглашение к контракту, где учитываются все моменты. А с демагогической позиции ЕК, если "Газпром" вдруг поменяет свое название, то он что, не обязан будет выполнять свои контракты?
19 сентября, 19:25
llevksm
2800000
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