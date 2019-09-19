Продлить контракт на транзит газа через Украину нельзя, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) считает, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта на транзит российского газа в Евросоюз через Украину невозможно, сказал вице-президент ЕК Марош Шефчович на пресс-конференции.

"Мы также объяснили нашим российским партнерам, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта не будет возможно, потому что будет другая компания - "Нафтогаз" не будет (существовать - ред.) как оператор ГТС с 1 января, - и также, что контракт не соответствует правилам ЕС. То есть, нам нужно найти другое решение", - сказал он.

По его словам, оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины, выделенный из "Нафтогаза" в результате процесса анбандлинга, будет новым партнером РФ в обсуждении контракта на транзит газа.

"Новый руководитель компании, которая формируется сейчас, которая будет сертифицирована, я надеюсь, самое позднее в декабре, также участвовал в (трехсторонних) переговорах", - сообщил представитель руководства ЕК.

"Мы должны найти договоренность по всем трем элементам (объему транзита, установлению тарифов и длительности контракта - ред.). Объемы являются ключевым моментом в установлении тарифов. Конечно, длительность контракта очень важна для того, чтобы инвестиции пошли в эту новую компанию (оператора ГТС Украины - ред.)", - сказал Шефчович.