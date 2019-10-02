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РИА Новости

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

15:34 02.10.2019 (обновлено: 21:12 02.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Рабочий на газовой станции на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года... мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно - существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать - то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
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Владимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А когда мы услышим о чем то хорошем в отношения граждан собственной страны? Или пиар и показуха для "западных" партнеров важнее для вас господин Путин?
2 октября, 15:59
РРоман
155114045
Какое Эхо? вам недостаточно того что говорит и делает нынешний президент? Или вам напомнить его клятвенное обещание по поводу неподнятия пенсионного возраста?
2 октября, 16:09
РРоман
65202138
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