Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T20:27Z
https://ria.ru/20190924/1559083527.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_0:407:4928:3179_1036x0_80_0_0_ecd82f2a728008357c0ea3c3d587b6ec.jpg
РИА Новости

Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"

20:00 24.09.2019 (обновлено: 20:27 24.09.2019)
21398
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу.
"Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.
После последнего раунда трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе в минувший четверг Новак заявил журналистам, что позиция России заключается в том, что взаимоотношения должны быть урегулированы "по нулевому варианту" и "в рамках мирового соглашения", так как разбирательства и апелляции будут идти еще долго. Подробностей министр не сообщил.
Впоследствии украинская сторона заявила, что "Газпром" предлагал договориться и не применять судебные решения по их контрактам.
Эмблема ПАО Газпром
19 июля, 14:39РИА Новости
"Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом
Во вторник "Нафтогаз" опубликовал отчет по итогам первого полугодия, согласно которому сумма, которую "Газпром" должен выплатить украинской компании на 30 июня 2019 года, с учетом процентов составляет 2,817 миллиарда долларов.
В декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Через несколько месяцев "Газпром" потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
Газовое месторождение во Львовской области Украины
19 сентября, 08:00РИА Новости
Принуждение к транзиту. Как Украина и ЕС будут пытаться продавить "Газпром"
10035101621064
Обсудить 11
Нафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какая мировая? Они нам 3 миллиарда должны!
24 сентября, 20:42
ННиколай
21401014
Помню я это определение суда. Газпром должен в связи с тяжёлым социально экономическим положением на Украине... Принудительная подача милостыни, говоря русским языком
24 сентября, 20:36
Z1Zlydennemets 1
6000010
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Лента
новостей
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Украинского политолога выгнали из студии России 1 по его просьбе
Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
Лента новостейМолния