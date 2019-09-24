Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу.

"Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.

После последнего раунда трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе в минувший четверг Новак заявил журналистам, что позиция России заключается в том, что взаимоотношения должны быть урегулированы "по нулевому варианту" и "в рамках мирового соглашения", так как разбирательства и апелляции будут идти еще долго. Подробностей министр не сообщил.

Впоследствии украинская сторона заявила, что "Газпром" предлагал договориться и не применять судебные решения по их контрактам.

Во вторник "Нафтогаз" опубликовал отчет по итогам первого полугодия, согласно которому сумма, которую "Газпром" должен выплатить украинской компании на 30 июня 2019 года, с учетом процентов составляет 2,817 миллиарда долларов.

В декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.