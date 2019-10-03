Депутат Ленобласти предлагает блокировать антинаучные страницы в соцсетях

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову рассмотреть вопрос о блокировке антинаучных сообществ в социальных сетях и интернет-сайтов, например, ресурсов для антипрививочников.

Петров в своем обращении, текст которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечает, что россияне нередко ищут ответы на медицинские, правовые, бытовые и другие вопросы на самых разных интернет-площадках. Парламентарий подчеркивает, что часто соответствующие сайты, сообщества в соцсетях распространяют недостоверную информацию.

"В лучшем случае, используя такие ресурсы, люди получат просто ошибочные знания, а в худшем — могут нанести вред своему здоровью и ущерб благосостоянию. К примеру, особую опасность представляют ресурсы так называемых "отрицателей ВИЧ", "сторонников теории плоской земли", "граждан СССР", противников вакцинации и других малочисленных, но очень активных в социальном плане сообществ, занимающихся пропагандой вредных и пагубных идей и концепций", — говорится в письме Петрова.

Он считает такие интернет-сообщества маргинальными и полагает, что они угрожают стране даже больше, чем некоторые террористические организации.