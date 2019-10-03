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РИА Новости

Депутат Ленобласти предлагает блокировать антинаучные страницы в соцсетях

03:05 03.10.2019 (обновлено: 05:25 03.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову рассмотреть вопрос о блокировке антинаучных сообществ в социальных сетях и интернет-сайтов, например, ресурсов для антипрививочников.
Петров в своем обращении, текст которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечает, что россияне нередко ищут ответы на медицинские, правовые, бытовые и другие вопросы на самых разных интернет-площадках. Парламентарий подчеркивает, что часто соответствующие сайты, сообщества в соцсетях распространяют недостоверную информацию.
"В лучшем случае, используя такие ресурсы, люди получат просто ошибочные знания, а в худшем — могут нанести вред своему здоровью и ущерб благосостоянию. К примеру, особую опасность представляют ресурсы так называемых "отрицателей ВИЧ", "сторонников теории плоской земли", "граждан СССР", противников вакцинации и других малочисленных, но очень активных в социальном плане сообществ, занимающихся пропагандой вредных и пагубных идей и концепций", — говорится в письме Петрова.
Он считает такие интернет-сообщества маргинальными и полагает, что они угрожают стране даже больше, чем некоторые террористические организации.
Дом правительства РФ
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"В данной связи прошу Вас провести анализ популярных социальных сетей, сообществ и интернет-площадок на предмет изучения контента данных сообществ в части соответствия их законодательству и иным правовым нормам Российской Федерации. По итогу мониторинга прошу Вас рассмотреть вопрос о блокировке и внесении в реестр запрещенных источников соответствующих материалов, сайтов, групп и так далее", — говорится в обращении.
21700115
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Владимир ПетровРоскомнадзорАлександр ЖаровЛенинградская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ага, давайте стадные, верить только офисиальной "науке", а альтернативное все объявим лженаукой. Интересно, сколько проплатили депутатику? Или у него и так разума нет?
3 октября, 05:35
ЮЛЮрий Лябин
600006
Достаточно обязывать ставить на антинаучных страницах, блогах и сайтах на самом видном месте метку "лженаука" (как "иностранный агент"). И если не согласны, тогда блокировать.
3 октября, 03:26
llj2
400006
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