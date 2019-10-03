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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

03:39 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 июня 2016
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 июня 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года.
Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года).
Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения.
Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
Активно развивается сотрудничество на высшем уровне.
13-14 июня 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с рабочим визитом. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу.
1 сентября 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Россию (город Сочи) с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались различные вопросы двусторонней повестки дня, перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. По итогам встречи Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. В рамках визита был подписан также пакет межправительственных и коммерческих документов.
12 августа президенты России и Азербайджана приняли участие в работе Пятого каспийского саммита в Актау (Казахстан).
27 сентября президент РФ Владимир Путин посетил Баку с рабочим визитом. Лидеры стран приняли участие в пленарном заседании Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума, а затем провели отдельную двустороннюю встречу. Владимир Путин и Ильхам Алиев также посетили соревнования чемпионата мира по дзюдо.
26 апреля 2019 года Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу "на полях" международного форума "Один пояс – один путь " в Пекине.
Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств.
14 декабря 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Азербайджан, где принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). В ходе пребывания в Баку он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во встрече также участвовал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Между Россией и Азербайджаном поддерживаются многочисленные контакты по парламентской линии, на уровне руководителей ключевых ведомств.
7 февраля 2018 года в Москве находился председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октай Асадов. Он провел встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, а также принял участие в мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических связей между Россией и Азербайджаном.
24-25 июня 2018 года в Баку с официальным визитом находился председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.
В апреле 2019 года делегация Совета Федерации России во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетила с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита делегация была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече азербайджанский лидер вручил Матвиенко орден "Достлуг" ("Дружба").
3-4 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Баку, где провел консультации с секретарем Совета Безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым.
Николай Патрушев также был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – не членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот России с Азербайджаном составил 2,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,7 миллиарда долларов и импорт – 773,3 миллиона долларов.
По итогам января-июля 2019 года взаимный товарооборот составил 1,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,2 миллиарда долларов и импорт – 488,3 миллиона долларов.
Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами, оборудованием и транспортными средствами; металлами и изделиями из них; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; продукцией химической промышленности; минеральными продуктами.
В структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты; текстиль и обувь; металлы и изделия из них и др.
Объем российских инвестиций в экономику Азербайджана составляют около 4,7 миллиарда долларов. При этом Азербайджан инвестировал в экономику России 1,2 миллиарда долларов.
На азербайджанском рынке действует около 600 совместных компаний, около 200 из них – со стопроцентным российским капиталом.
Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), последнее заседание прошло 14 декабря 2018 года в Москве.
В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", "Транснефть", "Лукойл". Углубляется кооперация в промышленной сфере. КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе.
В перспективе компания рассматривает возможность расширения собираемого в Азербайджане модельного ряда за счет бортовых тягачей КАМАЗ-65117 и тяжелых самосвалов КАМАЗ-6520.
Осуществляется сотрудничество между ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг") и ЗАО "Бакинский метрополитен". До конца 2019 года для Бакинского метро будут построены шесть пятивагонных поездов.Первые два состава были поставлены в Азербайджан в июне 2019 года.
Развивается диалог и в области фармацевтической промышленности. Группой компаний "Р-Фарм" продолжается реализация проекта по созданию первого в Азербайджане фармацевтического комплекса, включая строительство современного предприятия с использованием передовых международных технологических решений. Данный проект находится на сегодняшний день в стадии высокой готовности.
Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана.
Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС.
Объем продукции военного назначения, закупленной Азербайджаном из России, превышает пять миллиардов долларов. Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР- 80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др.
В 2016 году холдинг "Вертолеты России" подписал соглашение с компанией Silk Way Helicopter Services о создании на территории Азербайджана совместного предприятия по обслуживанию и ремонту российских гражданских вертолетов типа Ми-8/17.
На регулярной основе осуществляется обмен визитами руководителей оборонных ведомств обеих стран.
В июне 2019 года Азербайджан впервые принял участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2019". На полях форума Россия и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в военно-промышленной сфере.
Азербайджан поддерживает межрегиональные связи с 78 субъектами Российской Федерации.
Осуществляется сотрудничество в области культуры и образования. В школах и вузах Азербайджана доступно обучение на русском языке.
С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.
Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества.
Ежегодно в Азербайджане проходит большое количество мероприятий в области культуры: драматические, оперные, балетные спектакли, эстрадные концерты с участием ведущих российских артистов и др.
Азербайджан становится привлекательным местом для российских туристов. По итогам 2018 года страну посетило более 800 тысяч туристов из России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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