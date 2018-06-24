Володин оценил отношения между Россией и Азербайджаном

БАКУ, 24 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил большую роль президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии отношений между государствами, об этом он заявил в воскресенье на встрече с главой Азербайджана.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом.

"Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне. Это отношения стратегических партнеров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты Владимир Владимирович Путин и вы", — обратился председатель нижней палаты парламента к президенту Азербайджана, отметив, что убедительная победа Алиева на прошедших в апреле президентских выборах говорит о поддержке выбранного им курса, в том числе и в вопросах внешней политики.

В свою очередь Алиев также отметил, что встречи глав государств укрепляют отношения между странами по всем направлениям. В то же время он подчеркнул важность выстраивания диалога на межпарламентском уровне.

"Как вы знаете, мы сотрудничаем во многих сферах. Очень многоплановые и конструктивные отношения мы выработали. И, конечно, межпарламентское сотрудничество имеет особую важность: мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках — это тоже показатель доверительного отношения между нашими странами", — сказал Алиев.