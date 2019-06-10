Азербайджан в 2018 году посетили 800 тысяч российских туристов

БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Посол РФ в Баку Михаил Бочарников заявил, что в прошлом году Азербайджан посетили 800 тысяч российских туристов.

"В 2018 году 800 тысяч российских туристов посетили Азербайджан. Это означает, что Азербайджан становится привлекательным местом для России. В Москве открыто представительство Азербайджана по туризму, налаживается взаимодействие", - сказал посол на пресс-конференции в понедельник.

Посол РФ в Баку отметил также развитие авиасообщения между странами.

"Идут обсуждения о расширении числа официальных авиаперевозчиков для осуществления перевозок между регионами нашей страны (России - ред.) и Азербайджаном", - сказал он.

Что касается круизного сообщения на Каспии, посол отметил, что в данном направлении "ведется подготовительная работа".