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РИА Новости
Туризм

Азербайджан в 2018 году посетили 800 тысяч российских туристов

Вчера, 11:53
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БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Посол РФ в Баку Михаил Бочарников заявил, что в прошлом году Азербайджан посетили 800 тысяч российских туристов.
"В 2018 году 800 тысяч российских туристов посетили Азербайджан. Это означает, что Азербайджан становится привлекательным местом для России. В Москве открыто представительство Азербайджана по туризму, налаживается взаимодействие", - сказал посол на пресс-конференции в понедельник.
Посол РФ в Баку отметил также развитие авиасообщения между странами.
"Идут обсуждения о расширении числа официальных авиаперевозчиков для осуществления перевозок между регионами нашей страны (России - ред.) и Азербайджаном", - сказал он.
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Что касается круизного сообщения на Каспии, посол отметил, что в данном направлении "ведется подготовительная работа".
Ранее генеральный директор Совета по туризму Азербайджана Флориан Сенгстшмид заявил, что Азербайджан начинает вести активное продвижение туристических возможностей страны и не исключает, что уже в текущем году сможет принять 1 миллион гостей из РФ. По его словам, в 2018 году Азербайджан получили прирост туристов из России в 5%.
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ТуризмРоссияАзербайджан
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