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РИА Новости

Пушков прокомментировал призыв Нидерландов изучить роль Украины в деле MH17

12:41 02.10.2019 (обновлено: 12:42 02.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал требования парламента Нидерландов изучить роль Украины в деле MH17 "опасными для Киева".
"До сих пор на Западе выгораживали Украину, как "жену Цезаря", которая якобы выше всех подозрений", — написал сенатор в Twitter.
Владимир Цемах во время судебного заседания в Киеве
1 октября, 15:17РИА Новости
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Пушков полагает, что при серьезном расследовании дела "много чего вскроется".
Ранее портал nos.nl сообщил, что в парламенте Нидерландов намерены инициировать расследование роли Киева в деле о крушении рейса MH17. Депутаты потребовали выяснить, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над регионом.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Большинство жертв крушения были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не имеют средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Согласно докладу, поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Россия заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00РИА Новости
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
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MH17. РасследованиеСитуация на УкраинеJITБук (зенитный ракетный комплекс)Совет Федерации РФBoeing 777Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Алексей ПушковНидерландыTwitterВ мире
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