Порошенко предрек снятие санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что подписание Киевом "формулы Штайнмайера" приведет к снятию санкций с России. Свои доводы он изложил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Порошенко от имени своей партии "Европейская солидарность" заявил, что подписание этой формулы "российского происхождения" де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России.
"Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство", — заявил Порошенко.
С ним согласились и его коллеги. Депутат от "Европейской солидарности", бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал достигнутые договоренности "демонтажем украинского государства".
"Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции! И мы не допустим", — написал Парубий в Facebook.
Бывший советник экс-президента Константин Елисеев назвал "капитуляцией" согласование "формулы Штайнмайера". "Подписать "формулу Штайнмайера" в навязанной редакции – это прекратить бороться и капитулировать", — написал Елисеев в Twitter.
Согласование формулы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе Киев согласовал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
По словам главы государства, соответствующий закон разработает Верховная рада, документ пройдет публичное обсуждение.
Зеленский отметил, что "формула" подразумевает проведение выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областях по украинским законам. Затем, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, вступает в силу закон об особом статусе Донбасса,.
Президент добавил, что Киев не пойдет на проведение выборов, если в Донбассе будут присутствовать военные.
Зеленский также заявил, участники встречи в Минске устранили все препятствия для проведения саммита "нормандской четверки", и в ближайшее время будет согласована его дата.
Особое мнение
Самопровозглашенные республики Донбасса подписали "особое мнение" с привязкой к согласованию "формулы Штайнмайера". Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
"Имплементация данной формулы украинским законодательством должна сопровождаться согласованием всех тех самых аспектов, о которых мы говорили", — пояснила она.
Никонорова уточнила, что речь идет о поправках в конституцию Украины, об аспектах особого статуса Донбасса, аспектах модальностей выборов и амнистии.
"Формула Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона, регламентирующего особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после обнародования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела. Верховная рада в январе 2015 года приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми, не раз заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru