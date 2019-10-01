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РИА Новости
Ленинградская область

В Ленобласти разработают маршруты для туристов с электронными визами

16:06 01.10.2019 (обновлено: 17:33 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители в скальном пейзажном парке "Монрепо" в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету по туризму разработать маршруты, адаптированные под срок действия электронной визы и интересы путешественников из приграничных государств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Режим электронной визы вводится с 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы — до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.
В частности, планируется разработать кратковременные маршруты, рассчитанные на посещение достопримечательностей, находящихся вблизи автомобильных пунктов пропуска (экскурсии по Выборгу с посещением Выборгского замка, посещение Ивангородской крепости и Копорья).
Также предполагается подготовить маршруты на более длительное время – с посещением достопримечательностей Старой Ладоги, Гатчины, Тихвина, природных парков Ленинградской области.
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"Электронная виза позволит иностранным туристам по-новому взглянуть на Ленинградскую область. Не секрет, что у нас проходит множество международных фестивалей – музыкальных, театральных, гастрономических, - отметил Дрозденко. - Теперь туристам из соседних стран станет легче попасть, например, на наш брендовый фестиваль "Корюшка идет". И заодно познакомиться с достопримечательностями Новой и Старой Ладоги или посетить "Ночь музеев", в которой участвует множество исторических объектов региона".
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