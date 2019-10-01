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РИА Новости

Украинские журналисты потребовали уволить пресс-секретаря Зеленского

10:43 01.10.2019 (обновлено: 10:44 01.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" потребовало уволить пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель в связи с непрофессионализмом и неэтичным поведением.
Ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что пресс-секретарь президента Украины Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" работника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ после этой ситуации.
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"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в открытом обращении на странице сообщества в Facebook.
Также журналисты ожидают извинений от офиса президента и Мендель перед их коллегой Андрушко.
"Инициатива 34" - объединение украинских независимых журналистов, созданное в январе 2019 года. Сообщество появилось в ответ на притеснения свободы слова на Украине. Журналисты из ведущих независимых СМИ объединились, чтобы вместе отстаивать свободу слова и реагировать на вызовы.
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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Юлия МендельСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевВ мире
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