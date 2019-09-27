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РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

10:26 27.09.2019 (обновлено: 16:25 27.09.2019)
27407
© Фото : страница Михаила Ткача в FacebookЖурналист пытается задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому
Журналист пытается задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому
© Фото : страница Михаила Ткача в Facebook
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Михаил Ткач.
На прикрепленных к посту скриншотах видно, как Мендель и охранники Зеленского отталкивают корреспондента Сергея Андрушко.
"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!" — возмутился Ткач.
По его мнению, президент обязан на своем примере показывать, как надо относиться к СМИ.
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Юлия МендельСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Страна - скоморохов.В думе дерутся.Журналистов толкают.На отдыхе всем своим видом делают провокации.Ходят в майках Украина, полотенцами Украина и т.д.Какая им международная арена.Их в зоопарк их нужно.Россия ещё пытается с ними как то сотрудничать.Отключить все, перекрыть границы и Пускай им помогают соседи с запада.Отвратительная Страна.
27 сентября, 10:45
Павел Леонов
66000013
Боюсь в цивилизованной стране, журналиста, который бы попытался так же сблизится с президентом, в лучшем случае, положили лицом в асфальт...
27 сентября, 11:21
aavshpargalyuk
13010014
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