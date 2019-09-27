Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Михаил Ткач.

На прикрепленных к посту скриншотах видно, как Мендель и охранники Зеленского отталкивают корреспондента Сергея Андрушко.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!" — возмутился Ткач.