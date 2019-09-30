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РИА Новости

Кличко подал в суд из-за намерения уволить его

16:54 30.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко перед пресс-конференцией в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко перед пресс-конференцией в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Украины Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации.
По информации адвоката, иски поданы в Окружной административный суд Киева. Он пояснил, что в действиях Богдана усматриваются признаки уголовного преступления, поскольку отправка письма кабмину с предложением уволить Кличко выходит за пределы полномочий главы офиса президента. "То есть, кабинет министров рассматривал то, что было внесено незаконно, и если президент подпишет это представление, он может стать соучастником этого преступления", — цитирует адвоката интернет-издание "theБабель".
Шевчук добавил, что если суд подтвердит наличие признаков преступления в отправке Богданом упомянутого письма, защита Кличко будет обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.
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Кроме того, по словам адвоката, защита мэра подала еще один иск, в котором требует признать противоправными действия правительства относительно внесения президенту предложения об увольнении Кличко и просит премьер-министра Украины Алексея Гончарука отменить соответствующее предложение.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
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