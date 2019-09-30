Кличко подал в суд из-за намерения уволить его

Мэр Киева Виталий Кличко перед пресс-конференцией в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Украины Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации.

По информации адвоката, иски поданы в Окружной административный суд Киева. Он пояснил, что в действиях Богдана усматриваются признаки уголовного преступления, поскольку отправка письма кабмину с предложением уволить Кличко выходит за пределы полномочий главы офиса президента. "То есть, кабинет министров рассматривал то, что было внесено незаконно, и если президент подпишет это представление, он может стать соучастником этого преступления", — цитирует адвоката интернет-издание "theБабель".

Шевчук добавил, что если суд подтвердит наличие признаков преступления в отправке Богданом упомянутого письма, защита Кличко будет обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

Кроме того, по словам адвоката, защита мэра подала еще один иск, в котором требует признать противоправными действия правительства относительно внесения президенту предложения об увольнении Кличко и просит премьер-министра Украины Алексея Гончарука отменить соответствующее предложение.