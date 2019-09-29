Всемирный день сердца

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца (болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу); болезнь сосудов головного мозга; болезнь периферических артерий; ревмокардит (поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями); врожденный порок сердца (существующие с рождения деформации строения сердца); тромбоз глубоких вен и эмболия легких (образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким).

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно они убивают 17,5 миллиона человек. При этом более 75% случаев смерти происходят в странах с низким и средним уровнем дохода.

настоящее время во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вышли на высокий уровень: теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы", смогут прожить достаточно долго. Однако это происходит не во всех государствах мира, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой.

В России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – более 50% . В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины от 35 лет, а также женщины, у которых наступила менопауза.

Самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием в России является артериальная гипертония . Ею страдает практически каждый второй взрослый россиянин – более 40% взрослых людей в России, в частности, более 45% мужчин и 42% женщин. На второй позиции по распространенности идет ишемическая болезнь сердца, на третьем месте – цереброваскулярные заболевания (группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения).

По статистике сердечно-сосудистыми заболеваниями болеет примерно одинаковое число мужчин и женщин, но умирает от них больше женщин, чем мужчин. При этом мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет раньше, чем женщины. Поэтому для мужчин самый опасный возраст – это 50-60 лет, тогда как для женщин это возраст 65-75 лет.

Важным фактором риска является генетическая предрасположенность, которая присутствует у человека, если среди его родственников первой линии (мать, отец, брат, сестра) случались сердечно-сосудистые осложнения в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин.

Следующие факторы риска – нездоровое питание, употребление алкоголя, курение и любые другие формы потребления табака, в том числе курение трубки, кальяна. Также к факторам риска образования сердечно-сосудистых заболеваний относится группа психосоциальных факторов – острые стрессы, вялотекущие стрессовые состояния, тревожные и депрессивные состояния. Далее следует низкая физическая активность, которая очень тесно связана избыточной массой тела, ожирением.

По данным ученых, для того чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. При этом не обязательно ходить в тренажерный зал, бассейн или вставать на беговую дорожку: достаточно пройтись пешком до работы или сделать дома уборку. Кроме того, риск возникновения инсульта или инфаркта почти на половину снижает непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю.

Согласно информации ВОЗ, для профилактики инфаркта или инсульта необходимо иметь сбалансированный рацион питания, регулярно заниматься спортом и проводить проверку развития заболеваний, а также воздержаться от употребления алкоголя и табака.

Во Всемирный день сердца проводятся тематические семинары и конференции, "круглые столы", выступления кардиологов и терапевтов.