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РИА Наука

Названы главные смертельные угрозы человечеству в XXI веке

(обновлено: 03:26 23.07.2018)
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ стали главными причинами смертности населения в XXI веке, полностью победить онкологию в ближайшее время, скорее всего, не удастся, а справиться с ВИЧ-инфекцией, возможно, получится к концу столетия, рассказали РИА Новости эксперты-медики.

Таблетки. Архивное фото
© Fotolia / Ruslan Gilmanshin
Ученые доказали пользу аспирина в борьбе с раком

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти. Наибольшая доля смертей происходит от сердечно-сосудистых заболеваний — 17,9 миллиона человек.

"Сейчас основная беда, отчего умирают люди по всей планете, это неинфекционные заболевания, пока еще в топе стоят сердечно-сосудистые заболевания, для России это номер один. Основная причина смерти – это инфаркты и инсульты", — сказала РИА Новости главный специалист по медицинской профилактике минздрава Московской области, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова.

Она отметила, что во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вышли на очень высокий уровень. Теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы" могут прожить достаточно долго, но это происходит не во всех странах, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой.

"К победе над неинфекционными заболеваниями весь мир прилагает усилия, и этому доказательство то, что растет продолжительность жизни. У нас (в России) – 72 (года) с лишним стало, а Европа живет более 80 лет, и это говорит о том, что мы все-таки стараемся побеждать (эти болезни)", — пояснила Иванова.

Избавиться от рака пока нельзя

3D изображение раковой клетки. Архивное фото
© Fotolia / Spectral-Design
Российские ученые разработали новую технологию лечения рака
Рак, по оценкам ВОЗ, является второй из основных причин смерти в мире. В 2015 году от этого заболевания умерли 8,8 миллиона человек. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире.

Есть несколько причин того, что рак в XXI веке стал одной из основных причин смертности, считает председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор Сергей Тюляндин.

"Во-первых, в развитых странах лучшая диагноста, а вторая причина – это старение населения. Потому что рак – это болезнь пожилых, и с увеличением продолжительности жизни здоровых людей, шанс заболеть злокачественными опухолями возрастает", — сказал РИА Новости Тюляндин.

Он также отметил, что в развивающихся странах причинами увеличения количества больных онкологией являются изменения характера питания, изменения активности и загрязнение окружающей среды.

Медицинская лаборатория. Архивное фото
© Fotolia / romaset
Эксперт сравнил распространение ВИЧ в российских селах и городах
"Питание может быть одним из факторов увеличения риска развития злокачественной опухоли. Это связано с тем, что мы меньше едим растительной пищи, больше белковой, богатой жирами, углеводами. Ожирение сейчас является, по сути, эпидемией в развитых странах, и в тех, которые являются развивающимися, например, как в Китае. Это и риск развития злокачественных опухолей", — уточнил Тюляндин.

Полностью избавиться от рака как от проблемы, по словам Тюляндина, пока невозможно. Хотя в ближайшей перспективе будут локальные победы, врачи научатся лечить рак на разных стадиях и распознавать его раньше, чем это возможно сейчас.

"Рак – это ослабление контроля репаративных способностей нашего ДНК, в результате наш геном накапливает мутацию, в результате чего запускается злокачественный процесс. Мы можем справиться с возникновением опухоли, вылечить ее, но геном-то пока что не научились чинить. Это значит, что мы вылечили человека от одной опухоли, а завтра у него появится другая опухоль, послезавтра — третья и так далее", — пояснил Тюляндин.

ВИЧ победим к концу столетия

Профессор Эдуард Карамов
© Фото из личного архива Эдуарда Карамова
Эксперт ООН по СПИДу Эдуард Карамов: вакцина от ВИЧ появится через 10 лет
Еще одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения, по оценкам ВОЗ, остается ВИЧ: на сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. На конец 2016 года в мире насчитывалось примерно 36,7 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией.

Во всех странах мира уже более 30 лет ведутся масштабные исследования по созданию средств борьбы с ВИЧ-инфекцией, сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, профессор, доктор биологических наук Эдуард Карамов.

"Можно предположить, что к концу столетия мы действительно справимся с ВИЧ и СПИДом. Ключевым компонентом будет создание эффективной вакцины против ВИЧ. Нынешние кандидатные вакцины защищают лишь 30% людей. Этого не достаточно. Вакцина должна защищать не меньше 70-80% людей, чтобы быть эффективной", — рассказал Карамов.

Такие препараты будут созданы в ближайшие 10-12 лет. "Не исключено, что они уже есть, просто еще не проведены испытания, которые бы доказали их эффективность", — пояснил Карамов.

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