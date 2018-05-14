Стресс, возраст и вредные привычки: что влияет на развитие болезней сердца

О том, какие сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными, кто входит в группу риска, а также почему в столице снизилось количество инфарктов миокарда, рассказала в интервью "Социальному навигатору" эксперт 12-го форума "Здоровье нации — основа процветания России", доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения города Москвы, кардиолог Нана Погосова.

— Нана Вачиковна, как специалист в области кардиологии расскажите, пожалуйста, какие сейчас самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания в России?

— Самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием на сегодняшний день является артериальная гипертония. Ею страдает практически каждый второй взрослый россиянин — более 40% взрослых людей в России, в частности, более 45% мужчин и 42% женщин. На второй позиции по распространенности идет ишемическая болезнь сердца. И на третьем месте — цереброваскулярные заболевания.

— Кто находится в группе риска по этим заболеваниям?

— В группе риска находятся прежде всего люди старшего возраста, начиная с 40 лет и более. Чем старше человек, тем выше вероятность развития у него сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с физиологическими процессами старения организма, в том числе с изменениями стенок сосудов, которые предрасполагают к развитию атеросклероза и способствуют развитию его осложнений, поэтому возраст — это важный фактор риска.

Следующий фактор риска — это пол. Ошибочно считается, что сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще болеют мужчины. На самом деле болеет примерно одинаковое число мужчин и женщин, но умирает от сердечно-сосудистых заболеваний больше женщин, чем мужчин. При этом важно, что мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет раньше, чем женщины. То есть для мужчин самый опасный возраст — это 50-60 лет, тогда как для женщин это возраст 65-75 лет.

Важным фактором риска, помимо пола и возраста, является генетическая предрасположенность. Если у человека среди родственников первой линии (это мать, отец, брат, сестра) случались сердечно-сосудистые осложнения в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин, это значит, что у человека есть генетическая предрасположенность к заболеванию, и этот факт требует особого внимания.

© РИА Новости / Владимир Федоренко В группе риска находятся прежде всего люди старшего возраста, начиная с 40 лет и более © РИА Новости / Владимир Федоренко В группе риска находятся прежде всего люди старшего возраста, начиная с 40 лет и более

— Пол, возраст, наследственность — на эти факторы риска мы не можем повлиять. Но ведь есть факторы, на которые повлиять можно. Их можно скорректировать и тем самым уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистого заболевания.

— Важнейший фактор риска — это нездоровое питание. Если человек предпочитает жирную, соленую, небогатую овощами и фруктами пищу, то это предрасполагает к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй фактор риска — это потребление табака. Курение и любые другие формы потребления табака, в том числе курение трубки, кальяна, многократно повышает риск развития инфаркта миокарда и мозгового инсульта.

Далее следует низкая физическая активность, которая очень тесно связана с еще одним фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний — избыточной массой тела, ожирением, которые встречаются сейчас все чаще и чаще. Сегодня ожирение имеет каждый третий взрослый россиянин.

Очень тесно связан с развитием мозговых инсультов такой фактор риска, как употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя может привести и к другим очень тяжелым последствиям для сердечно-сосудистой системы, в частности к жизнеугрожающим аритмиям. Одним из важнейших факторов риска инфаркта миокарда и мозговых инсультов является артериальная гипертония.

Есть еще один важный фактор риска, которому обычно уделяется недостаточное внимание, — группа психосоциальных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся острые стрессы, вялотекущие стрессовые состояния, тревожные и депрессивные состояния.

По данным научных исследований, стрессы и депрессивные состояния очень сильно влияют на риск развития сердечно-сосудистых катастроф.

— По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в 2017 году в столице количество инфарктов миокарда снизилось на 24,3%. Как вы считаете, что обеспечило такую позитивную тенденцию?

— Это связано, с одной стороны, с более эффективной работой кардиологов и врачей общей практики по предотвращению инфарктов миокарда у ранее заболевших ишемической болезнью сердца людей (например, имеющих стенокардию). С другой стороны, это обусловлено более эффективной работой профилактической службы.

Как правило, инфаркт миокарда — это такое осложнение, которое случается внезапно. Вот человек считал, что он здоров, активно работал, и вдруг как гром среди ясного неба случился инфаркт миокарда. На самом же деле болезнь у него была, просто она не давала до поры до времени о себе знать. И наша задача — как можно раньше выявить заболевание и начать профилактику инфаркта миокарда. С этой целью людей приглашают проходить различные профилактические обследования, в частности диспансеризацию.

В рамках диспансеризации проводится скрининг сердечно-сосудистых заболеваний. Только за 2017 год диспансеризацию в Москве прошли более 1 миллиона 700 тысяч человек. И в ходе диспансеризации мы выявили более 117 тысяч новых случаев различных заболеваний, треть из которых — это сердечно-сосудистые заболевания.

То есть эти люди вообще не знали, что они больны, и заболевания были выявлены у них впервые. Причем примерно 60% из впервые выявленных сердечно-сосудистых заболеваний — впервые выявленная артериальная гипертония, около 15% — это впервые выявленная ишемическая болезнь сердца.

Естественно, при выявлении заболевания человеку сразу назначается лечение, его берут под диспансерное наблюдение. Соответственно, у этого человека риск развития инфаркта миокарда снижается. Это дает возможность уберечь полностью или хотя бы оттянуть развитие инфаркта миокарда.

— А что входит в эту программу скрининга?

— Диспансеризация — это многогранная программа скрининга, в которую входят четыре программы скрининга. Одна из них — это программа скрининга сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда входят, в зависимости от возраста человека, разные обследования.

Основные — это измерение уровня артериального давления, электрокардиография, анализы на уровень холестерина и глюкозы в плазме крови, оценка суммарного сердечно-сосудистого риска — риска развития сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE. Это позволяет нам выделить группу лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений в течение ближайших десяти лет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Если человек предпочитает жирную и соленую пищу, то это предрасполагает к развитию сердечно-сосудистых заболеваний © РИА Новости / Евгений Одиноков Если человек предпочитает жирную и соленую пищу, то это предрасполагает к развитию сердечно-сосудистых заболеваний

— Многие люди сейчас не хотят идти к врачам, даже если чувствуют, что у них что-то не в порядке со здоровьем. Они считают, что их там, что называется, залечат или сделают еще хуже. Кто-то использует народные средства или занимается самолечением. Что вы можете сказать таким людям?

— Такой подход в корне неверен. Сегодня созданы такие условия и в Москве, и в других субъектах Российской Федерации, которые позволяют человеку достаточно комфортно и, что очень немаловажно, бесплатно пройти ценные с точки зрения сохранения здоровья профилактические обследования.

Конечно, такие обследования не являются панацеей, они не позволяют выявить все заболевания на свете, но они позволяют выявить наиболее типичные заболевания, от которых чаще всего страдают и умирают люди.

Что же касается самолечения, то это абсолютно безответственная вещь. Может быть, 30-40 лет назад, когда лекарств было раз-два и обчелся, это и было в каком-то смысле возможно. А сейчас есть такое количество различных медицинских препаратов, что неспециалист в них не разберется. А лечиться по совету подруги или соседки — это путь в никуда. Соседка не знает вашего организма, возможных взаимодействий данного лекарства с другими препаратами, которые вы принимаете.

Самолечение может привести к самым плачевным последствиям, вплоть до угрозы жизни. Именно поэтому я никому не советую заниматься самолечением. Более того, призываю ответственно отнестись к сохранению своего здоровья.

И самое главное: если у вас выявили заболевание, постарайтесь вникнуть в суть проблемы и максимально обезопасить себя от возможных осложнений посредством регулярного выполнения рекомендаций вашего лечащего врача, в том числе приема рекомендованной лекарственной терапии. Самому отменять какие-то лекарства или менять дозы крайне опасно. Надо лечиться ответственно, в тесном содружестве с врачом, и при таком подходе человек может жить долго и счастливо.

— Нана Вачиковна, и последний вопрос. Вы будете спикером 12-го форума "Здоровье нации — основа процветания России". О чем будет ваш доклад на этом форуме?

— Я буду рассказывать на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" о достижениях и новых перспективах профилактики неинфекционных заболеваний в городе Москве.

МИА "Россия сегодня" и "Социальный навигатор" выступают стратегическими медиапартнерами 12-го всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, представляющая линейку информационных ресурсов: РИА Новости, "Р-Спорт", РИА "Недвижимость", "Прайм", РИА "Рейтинг", "ИноСМИ", Sputnik. "Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие.