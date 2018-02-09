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Общество

"Группа риска — мужчины от 35 лет": кардиолог Беленков — о делах сердечных

08:0009.02.2018
(обновлено: 09:58 09.02.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссийский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий БеленковРоссийский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Москва, 9 фев — РИА Новости, Камила Туркина. В России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — более 50 процентов. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины от 35 лет, а также женщины, у которых наступила менопауза. О том, как снизить риск инфаркта, РИА Новости рассказал академик РАН, директор клиники госпитальной терапии Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук Юрий Беленков. Девятого февраля профессор отмечает свой юбилей — на рабочем месте.

— Юрий Никитич, появились ли за последние несколько лет революционные методы лечения сердечных заболеваний? Может, наметились какие-то научные открытия?

Работа Центра сердечно-сосудистой хирургии. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Кардиологи рассказали о методах профилактики и лечения инсульта
— Очень интересными были в этом отношении 2016-2017 годы. Сейчас врачи по всему миру пытаются найти стволовые клетки в самой мышце сердца. Это непростая задача — нужно делать биопсию и проводить исследования, все это стоит немалых денег. Но направление довольно перспективное. Еще одно направление — попытка получить стволовые клетки из жировой ткани. Для снижения уровня холестерина в крови в настоящее время используют статины. Это очень эффективные лекарственные препараты. Но у них есть ряд побочных эффектов. Кроме того, их нужно принимать каждый день. Поэтому были созданы специальные моноклональные антитела, нормализующие уровень холестерина даже у самых тяжелых больных. Вводить их надо всего раз в месяц. Надеюсь, что в этом году они будут зарегистрированы и в нашей стране.

— В каком возрасте нужно задуматься о том, как работает сердце?

Операция на сердце. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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Сибирские кардиологи разработали новый сверхточный метод лечения аритмии
— Появились новые данные по профилактике сердечных заболеваний. Если раньше в группе риска были люди в возрасте от 45 лет, то сегодня, в соответствии с недавно вышедшими рекомендациями, самая молодая группа риска — мужчины от 35 лет. Существует множество препаратов так называемой первичной профилактики — аспирин, статины, бета-блокаторы, которые переводят работу сердца в более экономный режим, и так далее.

Однако довольно сложно заставить человека принимать по четыре таблетки в день, правда? Поэтому последние несколько лет врачи работают над созданием "полипилюли". Суть в том, чтобы все эти препараты находились в составе одной таблетки. Пока создать такое лекарство не удалось — все таблетки слишком разные по составу. Но в прошлом году в Америке, Германии и Швеции был зарегистрирован препарат под названием "поликапсула" — три вещества в одной капсуле. Надеюсь, в этом году он появится и у нас. Если мужчины старше 45 лет будут принимать раз в день такую капсулу, они смогут снизить риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта.

— Это касается всех мужчин или только тех, у кого есть наследственные заболевания?

Пациент во время операции на сердце. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В Мытищах провели уникальную операцию на сердце
— Людям с наследственными заболеваниями одной таблеткой не обойтись. Я всегда своим пациентам говорю, что каждый мужчина в возрасте от 35 до 45 лет должен посетить кардиолога. Прийти и сказать: "Здравствуйте, мне 37 лет, у моего отца была ишемическая болезнь сердца, у мамы — гипертония, а дедушка умер от инсульта. Что мне делать?" Мы обследуем, проверим уровень холестерина, глюкозы, измерим давление и вес, проведем нагрузочную пробу. И по итогам всех анализов сможем что-то рекомендовать.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссийский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков

 

— А как насчет женщин? Им примерно в том же возрасте стоит пройти обследование?

Девушка на тренировке
© Fotolia / Wisiel
Менопауза и отсутствие сна ускоряют старение женщин, выяснили ученые
— В жизни женщин бывает несколько важных поворотных моментов, когда с кардиологом стоило бы поговорить. Первый — это беременность. Ни для кого не секрет, что бывают врожденные пороки сердца, например. А если будущая мама из семьи гипертоников, ей нужно особенно тщательно следить за своим давлением во время и после беременности. Второй момент — обследование в возрасте 47-55 лет, в тот период, когда резко меняется гормональный фон. Дело в том, что женские половые гормоны — лучший защитник сосудистой стенки. Пока женщина фертильна, холестерин не проникает в стенку сосуда, но как только наступает менопауза, женщины начинают болеть так же тяжело, как и мужчины.

— У многих россиян есть проблемы с сердцем, и процент смертности от сердечных заболеваний в нашей стране довольно высок. Как думаете, с чем это связано?

— Процент смертности от болезней сердца в России такой же, как в других странах Европы, — 55-56%. То есть это не сугубо российская проблема. Дело в другом. С одной стороны, российские мужчины, дожившие до 60-65 лет, стали жить дольше, а в возрастной группе 35-50 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний повышается. То есть образовалась своеобразная "вилка".

— Как часто человеку, которому исполнилось 45 лет, стоит посещать кардиолога? Есть какие-то "тревожные звоночки", на что нужно обращать внимание?

Так художник представляет себе пульсацию искусственного сердца
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Идеальное искусственное сердце должно иметь вечную батарейку и не стучать
— Если есть признаки и "тревожные звоночки", нужно срочно лечиться. Проблема в том, что на прием к врачу должен прийти пациент, который пока хорошо себя чувствует. Когда ему станет плохо, он сам прибежит с жалобами, а ведь мы могли бы выявить повышение холестерина или другие симптомы гораздо раньше. Однажды я спросил своего пациента: "А у вас ноги не мерзнут?" Он говорит: "Да, мерзнут". Я спрашиваю: "Что же вы раньше внимания не обращали, у вас ведь начинается периферический атеросклероз, а вы еще и курите". Он отвечает: "Ой, я как-то не подумал". Так что приходить к врачу нужно до того, как станет плохо, чтобы кардиолог заранее смог выявить признаки болезни.

— А диета и физическая активность помогут поддерживать сердце в хорошем состоянии?

— Да, бесспорно. Здесь речь главным образом идет о контроле веса и тренировке мышц. Диета должна быть сбалансированной, я — ярый противник монодиет, когда человек употребляет в пищу только один продукт на протяжении долгого времени. Такие диеты, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Если речь идет о сбрасывании веса, то оптимальный вариант здесь — минус один-два килограмма в месяц. Есть довольно известная и очень неплохая средиземноморская диета — морепродукты, свежие овощи, оливковое масло, хлеб грубого помола.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссийский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков в день своего юбилея в Университетской клинической больнице №1
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков в день своего юбилея в Университетской клинической больнице №1

 

— Если у человека случился инсульт или инфаркт, а врача поблизости нет, ему можно как-то помочь?

Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1
В Подмосковье начнут применять новую методику лечения инсульта
— Если случился инсульт, то без врача никто не поможет определить, ишемический ли это инсульт — когда происходит закупорка сосуда или кровоизлияние в мозг, когда сосуд разрывается. Вы можете узнать у родственников этого человека, страдает ли он гипертонией, например, и попытаться снизить давление, пока едет скорая помощь. Но на этом, пожалуй, все. А вот человеку с инфарктом помочь можно — тут немного проще. Инфаркт на пустом месте не возникает, поэтому всем людям с сердечными болезнями я рекомендую всегда носить с собой упаковку нитроглицерина. Первое, что нужно сделать, — дать человеку этот препарат или хотя бы аспирин. Потом уложить его, открыть окна в помещении, чтобы было больше кислорода, и обязательно вызвать скорую.

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