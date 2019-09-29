Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)

Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве

Европейская организация ядерных исследований (European Organization for Nuclear Research, CERN/ЦЕРН) – крупнейший в мире научно-исследовательский центр в области физики частиц, на территории которого расположен самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц на встречных пучках – Большой адронный коллайдер (БАК).

Идея создания европейской научной лаборатории прозвучала на европейской конференции по культуре, проходившей в Лозанне (Швейцария) в 1949 году. Первоначальная идея заключалась в использовании фундаментальных исследований в качестве средства для повышения уровня научных знаний, а также восстановления сотрудничества между государствами и укрепления мира. Конвенция, на основе которой был создан ЦЕРН, была подписана 1 июля 1953 года в Париже, под эгидой ЮНЕСКО.

Документ подписали представители 12 европейских стран – Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Югославии. Официальной датой рождения ЦЕРН считается 29 сентября 1954 года, когда страны-участницы ратифицировали договор.

В 1961 году из организации вышла Югославия, в разные годы присоединились еще 13 стран.

В настоящее время членами Европейской организации ядерных исследований являются 23 государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Индия, Литва, Пакистан, Турция и Украина – ассоциированные государства-члены. Кипр и Словения являются ассоциированными государствами-членами на этапе подготовки к членству.

Согласно конвенции, Европейская организация ядерных исследований не должна заниматься вопросами, связанными с военными нуждами, а результаты ее экспериментальной и теоретической работы должны быть опубликованы и общедоступны

Главным достижением ЦЕРНа является большая работа по привлечению ценных научных кадров, а также объединение ученых-физиков разных стран мира

Базовым элементом исследовательской инфраструктуры ЦЕРН является уникальный Большой адронный коллайдер (БАК/ Large Hadron Collider, LHC). Четыре основных детектора расположены в подземных шахтах, где проводятся многоцелевые эксперименты ATLAS и CMS, а также специализированные – LHCb (для изучения B-физики) и ALICE (для изучения физики тяжелых ионов и нового состояния вещества).

ЦЕРН разрабатывает проекты и вне рамок БАК, в частности будущие линейный (ILC) и кольцевой (FCC) коллайдеры.

В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий. В частности, в 2000 году были обнаружены первые признаки образования кварк-глюонной плазмы – состояния материи, характерного для первых мгновений жизни Вселенной. В 2012 году на Большом адронном коллайдере удалось сделать одно из важных открытий в современной физике – было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за наличие массы у материи. В 2014-2015 годах в ЦЕРН были открыты такие новые элементарные частицы, как тетракварк и пентакварк

В стенах ЦЕРН в 1989 году британский ученый Тим Бернерс-Ли изобрел Всемирную паутину (World Wide Web/WWW). Сеть была изначально создана для внутренних потребностей организации и связи между учеными. Первый веб-сайт в ЦЕРНе и в мире был посвящен самому проекту Всемирной паутины. 30 апреля 1993 года она стала общедоступной

В настоящее время ЦЕРН использует компьютерную сетевую технологию грид (Worldwide LHC Computing Grid, WLCG) для хранения, распространения и анализа данных, получаемых БАК.

В основе инфраструктуры ЦЕРН лежит центр данных , который объединяет 230 тысяч процессорных ядер и 15 тысяч серверов, работающих в круглосуточном режиме.

Бюджет организации, по состоянию на апрель 2019 года, составляет порядка 1171 миллиона швейцарских франков, из них 1146 миллионов швейцарских франков – взносы государств-членов, порядка 25 миллионов швейцарских франков – взносы ассоциированных государств-членов.

Генеральный директор ЦЕРН – Фабиола Джанотти.

© Фото : CERN Установка RILIS, на которой ученые ЦЕРН измерили форму атомов ртути © Фото : CERN Установка RILIS, на которой ученые ЦЕРН измерили форму атомов ртути

Участие российских научных организаций в проектах ЦЕРН осуществляется в рамках Соглашения между Европейской организацией ядерных исследований и правительством России о дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества в области физики высоких энергий 1993 года. В апреле 2019 года было подписано новое соглашение. Оно предусматривает расширение участия РФ в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории России. В сентябре 2019 года соглашение было внесено правительством России на ратификацию в Госдуму

Российские ученые в настоящее время участвуют в полутора десятках экспериментов , проводимых в ЦЕРН. В них принимает участие Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", институты Российской академии наук, ведущие вузы (МГУ в лице Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына, НИЯУ "МИФИ", Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет). Всего в проектах ЦЕРН задействованы около тысячи российских специалистов.

В 2018 году для их участия в научных программах ЦЕРН было выделено 4,85 миллиона долларов, что позволило обеспечить постоянное пребывание в центре в течение года 69 человек. В общей сложности к работам было привлечено 700 специалистов. По итогам работы было защищено 12 диссертаций, опубликовано 337 статей и сделано 208 докладов.