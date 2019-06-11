Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полноправное участие России в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) необходимо для участия отечественных ученых в проектах в области физики высоких энергий и приведет к укреплению позиций российской науки в мире, считает директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) академик Виктор Матвеев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник в Женеве на встрече с гендиректором ЦЕРН Фабиолой Джанотти заявил, что РФ будет продолжать взаимодействие с этой организацией по вопросу полноправного членства в ней. Полноправное участие России в ЦЕРН будет стоить около 115 миллионов долларов в год, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сейчас Россия имеет в ЦЕРН статус страны-наблюдателя.

"Мы, физики, воспринимаем это решение (правительства) как положительное, одновременно видя те усилия, которые принимаются сейчас по развитию в России инфраструктуры исследований, в том числе по поддержке проектов класса "мегасайенс", - сказал Матвеев во вторник в беседе с РИА Новости.

Директор ОИЯИ, одной из крупнейших мировых научных организаций, назвал ряд причин, по которым России важно стать полноправным участником ЦЕРН.

"Во-первых, ЦЕРН представляет собой концентрацию интеллектуального потенциала мира. Помимо этого, развитие современной инфраструктуры исследований в области физики высоких энергий способствует развитию промышленности. Кроме того, статус России как полноправного члена ЦЕРН будет очень важен не только с точки зрения расширения участия в передовых научных проектах, но и с точки зрения участия в принятии необходимых решений, касающихся развития ЦЕРН", - заявил Матвеев.

"Но получение Россией полного членства в ЦЕРН должно одновременно сопровождаться поддержкой наиболее современных, наиболее актуальных направлений у нас дома. Только тогда наши ученые смогут в полной мере участвовать в развитии тех направлений, по которым работает ЦЕРН", - подчеркнул Матвеев. "Мы очень ждем, что последовательное воплощение этой идеи приведет к укреплению позиций российской науки не только в ЦЕРН, но и вообще в мире", - резюмировал директор ОИЯИ.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий. Так, в 2000 году были обнаружены первые признаки образования кварк-глюонной плазмы - состояния материи, характерного для первых мгновений жизни Вселенной. В 2012 году на Большом адронном коллайдере удалось сделать одно из важных открытий в современной физике - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за наличие массы у материи. В 2014-2015 годах в ЦЕРН были открыты такие новые элементарные частицы, как тетракварк и пентакварк.

Россия и ЦЕРН: история сотрудничества

Россия сейчас участвует в полутора десятке экспериментов, проводимых в ЦЕРН. С российской стороны в них участвуют Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", институты Российской академии наук, ведущие вузы (МГУ в лице Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына, НИЯУ "МИФИ", Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет).

Среди проектов, в которых участвует РФ, - проект ATLAS, в котором проверяются предсказания Стандартной модели, заключающей в себе текущее понимание физиками того, что является строительными "кирпичиками" материи и как они взаимодействуют; проект CMS, имеющий обширную программу - от измерений многочисленных процессов Стандартной модели и свойств бозона Хиггса до исследований столкновений тяжелых ионов, поиска новых частиц, явлений и даже дополнительных измерений во Вселенной; проект ALICE по изучению физики сильно взаимодействующего вещества при самых высоких плотностях энергии, достигнутых в лабораторных условиях; проект LHCb, в котором ученые выясняют, как после Большого взрыва материя "выжила" и "построила" современную Вселенную.