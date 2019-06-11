Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T11:53Z
https://ria.ru/20190611/1555478199.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/21733/45/217334512_0:441:1330:1189_1036x0_80_0_0_1e8a63bc4cdae8c9ca4c46cee703db89.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН

Вчера, 11:53
340
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВиктор Матвеев
Виктор Матвеев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Виктор Матвеев. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полноправное участие России в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) необходимо для участия отечественных ученых в проектах в области физики высоких энергий и приведет к укреплению позиций российской науки в мире, считает директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) академик Виктор Матвеев.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник в Женеве на встрече с гендиректором ЦЕРН Фабиолой Джанотти заявил, что РФ будет продолжать взаимодействие с этой организацией по вопросу полноправного членства в ней. Полноправное участие России в ЦЕРН будет стоить около 115 миллионов долларов в год, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сейчас Россия имеет в ЦЕРН статус страны-наблюдателя.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
10 июня, 20:05
Голикова назвала стоимость полноправного членства России в ЦЕРН
"Мы, физики, воспринимаем это решение (правительства) как положительное, одновременно видя те усилия, которые принимаются сейчас по развитию в России инфраструктуры исследований, в том числе по поддержке проектов класса "мегасайенс", - сказал Матвеев во вторник в беседе с РИА Новости.
Директор ОИЯИ, одной из крупнейших мировых научных организаций, назвал ряд причин, по которым России важно стать полноправным участником ЦЕРН.
"Во-первых, ЦЕРН представляет собой концентрацию интеллектуального потенциала мира. Помимо этого, развитие современной инфраструктуры исследований в области физики высоких энергий способствует развитию промышленности. Кроме того, статус России как полноправного члена ЦЕРН будет очень важен не только с точки зрения расширения участия в передовых научных проектах, но и с точки зрения участия в принятии необходимых решений, касающихся развития ЦЕРН", - заявил Матвеев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
10 июня, 19:11
Медведев предложил ученым из ЦЕРН поучаствовать в российских проектах
"Но получение Россией полного членства в ЦЕРН должно одновременно сопровождаться поддержкой наиболее современных, наиболее актуальных направлений у нас дома. Только тогда наши ученые смогут в полной мере участвовать в развитии тех направлений, по которым работает ЦЕРН", - подчеркнул Матвеев. "Мы очень ждем, что последовательное воплощение этой идеи приведет к укреплению позиций российской науки не только в ЦЕРН, но и вообще в мире", - резюмировал директор ОИЯИ.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий. Так, в 2000 году были обнаружены первые признаки образования кварк-глюонной плазмы - состояния материи, характерного для первых мгновений жизни Вселенной. В 2012 году на Большом адронном коллайдере удалось сделать одно из важных открытий в современной физике - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за наличие массы у материи. В 2014-2015 годах в ЦЕРН были открыты такие новые элементарные частицы, как тетракварк и пентакварк.
Рождение и распад Bs-мезонов в детекторе LHCb Большого адронного коллайдера
21 марта, 15:31
Физики ЦЕРН приблизились к разгадке пропажи антиматерии из Вселенной

Россия и ЦЕРН: история сотрудничества

Россия сейчас участвует в полутора десятке экспериментов, проводимых в ЦЕРН. С российской стороны в них участвуют Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", институты Российской академии наук, ведущие вузы (МГУ в лице Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына, НИЯУ "МИФИ", Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет).
Среди проектов, в которых участвует РФ, - проект ATLAS, в котором проверяются предсказания Стандартной модели, заключающей в себе текущее понимание физиками того, что является строительными "кирпичиками" материи и как они взаимодействуют; проект CMS, имеющий обширную программу - от измерений многочисленных процессов Стандартной модели и свойств бозона Хиггса до исследований столкновений тяжелых ионов, поиска новых частиц, явлений и даже дополнительных измерений во Вселенной; проект ALICE по изучению физики сильно взаимодействующего вещества при самых высоких плотностях энергии, достигнутых в лабораторных условиях; проект LHCb, в котором ученые выясняют, как после Большого взрыва материя "выжила" и "построила" современную Вселенную.
Что касается участия России в материальном обеспечении проектов ЦЕРН, то госкорпорация "Росатом" производит сверхпроводящие материалы, необходимые для проведения новых экспериментов. Так, в 2018 году Чепецкий механический завод (входит в топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ) приступил к изготовлению пилотных образцов сверхпроводящих проводов для самого большого в мире ускорителя частиц - Кольцевого коллайдера будущего (FCC - Future circular collider), который планируется построить в ЦЕРН.
Коллайдеры в институте ядерной физики в Новосибирске
22 апреля, 15:07
ЦЕРН поможет построить российскую "фабрику зачарованных частиц"
400004
Обсудить 1
Ядерные технологииЕвропейская организация по ядерным исследованиямРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Схема ускорительного комплекса проекта NICA
Российские физики улучшили работу коллайдера NICA еще до его запуска
РИА
Новости
Константин Косачев
Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
Лента
новостей
Космический спутник Земли. Иллюстрация
Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Медведев предложил ученым из ЦЕРН поучаствовать в российских проектах
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала стоимость полноправного членства России в ЦЕРН
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Медведев оценил перспективы сотрудничества России и ЦЕРН
Александр Грушко
Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
Добыча нефти
Российские ученые выяснили, как можно растворить нефть в воде
Научные ожидания в 2019 году
Сибирские ученые научили наночастицы собираться при помощи лазера
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао во время встречи в Женеве. 11 июня 2019
Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
Большой адронный коллайдер
Названа стоимость участия России в модернизации коллайдера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
Лента новостейМолния