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РИА Новости

В ГД внесли на ратификацию соглашение о сотрудничестве России и ЦЕРН

10:03 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий, следует из электронной базы данных ГД.
"Соглашение разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН в целях обеспечения в долгосрочной перспективе возможности взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, направленных на развитие прогресса научных исследований, в том числе в области физики высоких энергий", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
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Так, соглашение предусматривает расширение участия РФ в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории России. Кроме того, соглашением определяются вопросы участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее.
"Также соглашением предусматривается возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов", - сообщается в документе.
Как отмечает кабмин, соглашение расширит возможности для кооперации российских научных организаций с ЦЕРН, позволит получить новые научные результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, обеспечит использование научного потенциала российских ученых, выехавших ранее за рубеж и работающих в ЦЕРН.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий.
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