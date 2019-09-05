В ГД внесли на ратификацию соглашение о сотрудничестве России и ЦЕРН

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий, следует из электронной базы данных ГД.

"Соглашение разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН в целях обеспечения в долгосрочной перспективе возможности взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, направленных на развитие прогресса научных исследований, в том числе в области физики высоких энергий", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Так, соглашение предусматривает расширение участия РФ в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории России. Кроме того, соглашением определяются вопросы участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее.

"Также соглашением предусматривается возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов", - сообщается в документе.

Как отмечает кабмин, соглашение расширит возможности для кооперации российских научных организаций с ЦЕРН, позволит получить новые научные результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, обеспечит использование научного потенциала российских ученых, выехавших ранее за рубеж и работающих в ЦЕРН.