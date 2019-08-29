Россия заинтересована в расширении сотрудничества с ЦЕРН, заявил Медведев

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Российский кабмин в четверг рассматривает проект ФЗ об утверждении соглашения между правительством РФ и Европейской организацией ядерных исследований о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса. Соглашение подписано в Женеве 16 апреля. Оно было разработано для обновления формата сотрудничества России и ЦЕРН, предусматривает расширение участия РФ в деятельности организации, а также участие ЦЕРН в российских проектах.
"Я там относительно недавно был, 10 июня, посмотрел, как организована работа, пообщался с нашими учеными. Это, конечно, производит впечатление. Поэтому мы уже не одно десятилетие успешно сотрудничаем с ЦЕРН, но заинтересованы в продолжении развития этих контактов, соглашение для этого создает необходимую правовую базу", - сказал Медведев на заседании кабмина.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий.
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Россия сейчас участвует в полутора десятках экспериментов, проводимых в ЦЕРН. С российской стороны в них участвуют Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", институты Российской академии наук, ведущие вузы (МГУ в лице Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына, НИЯУ "МИФИ", Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет).