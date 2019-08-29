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РИА Новости

Россия заинтересована в расширении сотрудничества с ЦЕРН, заявил Медведев

13:14 29.08.2019 (обновлено: 13:51 29.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 29 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 29 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 29 августа 2019
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Российский кабмин в четверг рассматривает проект ФЗ об утверждении соглашения между правительством РФ и Европейской организацией ядерных исследований о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса. Соглашение подписано в Женеве 16 апреля. Оно было разработано для обновления формата сотрудничества России и ЦЕРН, предусматривает расширение участия РФ в деятельности организации, а также участие ЦЕРН в российских проектах.
"Я там относительно недавно был, 10 июня, посмотрел, как организована работа, пообщался с нашими учеными. Это, конечно, производит впечатление. Поэтому мы уже не одно десятилетие успешно сотрудничаем с ЦЕРН, но заинтересованы в продолжении развития этих контактов, соглашение для этого создает необходимую правовую базу", - сказал Медведев на заседании кабмина.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий.
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
15 июля, 10:16РИА Новости
В ЦЕРН открыли новую частицу
Россия сейчас участвует в полутора десятках экспериментов, проводимых в ЦЕРН. С российской стороны в них участвуют Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", институты Российской академии наук, ведущие вузы (МГУ в лице Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына, НИЯУ "МИФИ", Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет).
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Европейская организация по ядерным исследованиямДмитрий МедведевНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Санкт-Петербургский государственный университетНовосибирский государственный университетРоссияВ мире
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