Россия заинтересована в расширении сотрудничества с ЦЕРН, заявил Медведев

"Я там относительно недавно был, 10 июня, посмотрел, как организована работа, пообщался с нашими учеными. Это, конечно, производит впечатление. Поэтому мы уже не одно десятилетие успешно сотрудничаем с ЦЕРН, но заинтересованы в продолжении развития этих контактов, соглашение для этого создает необходимую правовую базу", - сказал Медведев на заседании кабмина.