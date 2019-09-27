Соловьев рассказал об "удивительной логике" новых санкций против России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты проявляют "удивительную логику", вводя санкции против тех, кто борется с терроризмом, заявил в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев, комментируя новые ограничительные меры в адрес России.
"Удивительная логика. Ввести санкции против тех, кто воюет с террористами. И не просто с террористами, а с продолжателями дела Усамы бен Ладена, виновного в трагедии 11 сентября 2001 года", — написал журналист.
В четверг США ввели новые санкции против России. В список ограничительных мер внесены одна компания, трое граждан и пять судов.
По словам госсекретаря Майка Помпео, санкции ввели за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии".