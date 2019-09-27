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РИА Новости

Соловьев рассказал об "удивительной логике" новых санкций против России

03:01 27.09.2019 (обновлено: 15:09 27.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты проявляют "удивительную логику", вводя санкции против тех, кто борется с терроризмом, заявил в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев, комментируя новые ограничительные меры в адрес России.
"Удивительная логика. Ввести санкции против тех, кто воюет с террористами. И не просто с террористами, а с продолжателями дела Усамы бен Ладена, виновного в трагедии 11 сентября 2001 года", — написал журналист.
В четверг США ввели новые санкции против России. В список ограничительных мер внесены одна компания, трое граждан и пять судов.
По словам госсекретаря Майка Помпео, санкции ввели за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии".
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
26 сентября, 18:50РИА Новости
В Совфеде назвали санкции США попыткой "уколоть" Россию за свои неудачи
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Майк ПомпеоВладимир СоловьевВойна в СирииМинистерство финансов СШАУсама бен ЛаденБашар АсадСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как он мне надоел, ваш соловьиный помёт, в своё время ездил по стране и говорил не трогать Крым. Перестаньте его публиковать, пожалуйста...
27 сентября, 06:08
Рамиль Сабиров
262214133
Думаю - наоборот. США проявляют полное отсутствие логики, питая иллюзии что санкции могут повлиять на решения России. Причины им особо и не нужны. На них подействует только существенный отпор. Но мы все раздумываем.
27 сентября, 04:41
PCProstoy Chitatel
9341216
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