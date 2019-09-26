Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T22:32Z
https://ria.ru/20190926/1559180615.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

Помпео назвал причину введения новых санкций против России

19:52 26.09.2019 (обновлено: 22:32 26.09.2019)
14193
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Компании РФ внесены в список санкций США за "поддержку военной машины Асада", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины (президента Сирии Башара) Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии", - сказал Помпео.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
Вчера, 18:50РИА Новости
В Совфеде назвали санкции США попыткой "уколоть" Россию за свои неудачи
США ввели санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну, говорится в релизе минфина США, распространенном в четверг. В МИД РФ санкции назвали абсолютно неприемлемыми.
2679515157
Обсудить 17
Майк ПомпеоБашар АсадСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Эти санкции, реакция на это. Американские летчики и их союзники оценили возможности систем радиоэлектронной борьбы в Сирии. Мы слышали неоднократное недовольство действием систем, поскольку их воздействие не позволяет летать самолетам в зоне их действия. Самолеты становятся "слепыми". А слепым не навоюешься. Теперь начали возмущаться, по словам издания The Times of Israel, израильские летчики проверкой воздействия РЭБ на самолеты F-35.
26 сентября, 20:24
РСРоман Славянский
5111203523
Необходимо в ответ на введение стопятисотых американских незамедлительно и беспощадно выразить озабоченность от лица Министерства Озабоченности РФ.
26 сентября, 20:19
Алексей Вайс
3818115010
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Грузия поблагодарила Запад за помощь в организации встречи с Лавровым
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал новые санкции США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
В НАТО признали технологические успехи России
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
Посольство России прокомментировало речь президента Литвы в ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Рамзан Кадыров
В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
03:26Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков
Лента новостейМолния