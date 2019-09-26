Помпео назвал причину введения новых санкций против России

"В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины (президента Сирии Башара) Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии", - сказал Помпео.

США ввели санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну, говорится в релизе минфина США, распространенном в четверг. В МИД РФ санкции назвали абсолютно неприемлемыми.