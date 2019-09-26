США расширили санкции против России

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Согласно заявлению ведомства, поводом стало их участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии".

В частности, в список включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению Минфина, с ранее находившейся под санкциями компанией "Совфрахт".

"В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой", — говорится в заявлении.

Санкции введены против директора отдела морского транспортного департамента "Совфрахта" Ивана Окорокова (1985 года рождения), его первого заместителя Карена Степаняна (1975 года рождения) и замдиректора по юридическим вопросам Ильи Логинова (1971 года рождения).

"Против трех лиц, в отношении которых введены санкции сегодня, в июне 2018 года Министерство юстиции по итогам проведенного ФБР расследования выдвинуло обвинения в сговоре с целью нарушения экономических санкций и руководстве незаконной схемой", — сообщил Минфин.

Указанных лиц ведомство считает "ведущими руководителями "Совфрахта", которые управляли деятельностью компании Maritime Assistance LLC.

Под ограничения попали суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту".

Расширении санкций прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

"В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) Министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии", — сказал глава дипведомства.

Москва новые американские ограничительные меры считает абсолютно неприемлемыми.