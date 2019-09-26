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РИА Новости

США расширили санкции против России

17:42 26.09.2019 (обновлено: 19:54 26.09.2019)
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CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
Согласно заявлению ведомства, поводом стало их участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии".
В частности, в список включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению Минфина, с ранее находившейся под санкциями компанией "Совфрахт".
"В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой", — говорится в заявлении.
Министерство юстиции в Вашингтоне. Архивное фото
13 июня 2018, 01:23РИА Новости
Минюст США обвинил сотрудников "Совфрахта" в поставках топлива в Сирию‍
Санкции введены против директора отдела морского транспортного департамента "Совфрахта" Ивана Окорокова (1985 года рождения), его первого заместителя Карена Степаняна (1975 года рождения) и замдиректора по юридическим вопросам Ильи Логинова (1971 года рождения).
"Против трех лиц, в отношении которых введены санкции сегодня, в июне 2018 года Министерство юстиции по итогам проведенного ФБР расследования выдвинуло обвинения в сговоре с целью нарушения экономических санкций и руководстве незаконной схемой", — сообщил Минфин.
Указанных лиц ведомство считает "ведущими руководителями "Совфрахта", которые управляли деятельностью компании Maritime Assistance LLC.
Под ограничения попали суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
12 сентября, 16:38Попытка госпереворота в Венесуэле
Захарова посоветовала США не пугать Россию санкциями за работу с Венесуэлой
Расширении санкций прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.
"В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) Министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии", — сказал глава дипведомства.
Москва новые американские ограничительные меры считает абсолютно неприемлемыми.
Как заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, эти действия продолжают старую американскую политику, "которая основана на односторонних санкциях".
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РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Как известно, Вселенная бесконечна.., хочется сразу у них узнать, а хватит ли места для расширения санкций!?
26 сентября, 17:45
Дмитрий
106221091120
Продолжают приносить России пользу.
26 сентября, 17:46
PPriborSerebro
1351713214
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