Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН

© AP Photo / Matt Rourke Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News

Отмечается, что причиной этому стало решение Верховного суда, который накануне единогласно признал решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным. Это стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.

Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу.

Многие парламентарии обвинили его в намерении вывести 31 октября страну из Евросоюза без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.