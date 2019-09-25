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РИА Новости

Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию

12:57 25.09.2019 (обновлено: 15:23 25.09.2019)
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что причиной этому стало решение Верховного суда, который накануне единогласно признал решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным. Это стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.
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Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу.
Многие парламентарии обвинили его в намерении вывести 31 октября страну из Евросоюза без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
После вынесения судом вердикта парламент соберется вновь уже в среду.
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