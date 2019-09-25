Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки

ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент возобновит работу в среду, после того как во вторник верховный суд признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы законодательного органа.

Повестку работы палаты общин определяет правительство и предлагает депутатам на утверждение лидер палаты общин. Пока от кабинета министров не последовало никаких сигналов о том, чем займется парламент, однако уже сейчас понятно, что главными темами для парламентариев будут вынесение вотума недоверия Джонсону, досрочные выборы и возможность приостановить процедуру Brexit. Учитывая то, что в начале сентября парламентарии довольно успешно противостояли попыткам Джонсона сконцентрировать всю власть в своих руках, ближайшие дни могут ознаменоваться несколькими революционными решениями.

Соскучились по дебатам

Вердикт верховного суда стал самым большим поражением Джонсона на посту премьера: работа парламента не считается приостановленной, а глава правительства злоупотребил полномочиями и незаконно объявил пророгацию. На решение сразу же отреагировали парламентарии - спикер палаты общин Джон Беркоу, стоя с зонтом под проливным дождем у парламентского комплекса, объявил, что его подопечные возобновят работу в среду в 11.30 по местному времени (13.30 мск), а сами депутаты начали съезжаться в здание парламента и размещать в соцсетях селфи из зала заседаний.

По словам Беркоу, традиционная сессия ответов премьера на вопросы парламентариев не состоится, так как Джонсон находится в Нью-Йорке, однако палата получит возможность провести дебаты по нескольким вопросам, обсудить работу правительства и выслушать заявления депутатов. Как ожидается, в среду с большими речами выступят лидер лейбористов Джереми Корбин, глава либдемов Джо Суинсон и глава фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд. Все они ранее призывали к немедленной отставке Джонсона и приостановке Brexit.

Также возможно, что правительство в среду внесет предложение об объявлении коротких каникул для проведения партийной конференции правящей Консервативной партии. Это стандартная практика, но в данной ситуации такие каникулы выгодны Джонсону, пытающемуся сократить количество дней работы парламента с тем, чтобы не дать палате общин повлиять на Brexit и как-либо ослабить его позиции.

Самого Джонсона парламентарии вызывают на заседание палаты на следующей неделе - соответствующе письмо уже направлено премьеру.

В перспективе ближайших недель парламент вплотную займется проблемами Brexit и будет пытаться вынести вотум недоверия Джонсону. Горячо обсуждаться будет и идея проведения досрочных выборов.

Намерение правительства вновь поднять вопрос о досрочных выборах подтвердил РИА Новости источник, близкий к правительству.

"Да, такого следует ожидать", - сказал он.

К выборам призывают все партии: и консерваторы, и оппозиция. Однако если Джонсон хочет провести выборы до Brexit с тем, чтобы постараться вывести страну из ЕС в любом случае - с соглашением или без, то оппозиция намерена сначала устранить угрозу выхода из Евросоюза без сделки, а уже потом проводить выборы.

Исход таких выборов может быть неутешителен для теряющих поддержку консерваторов: в новом парламенте они, вероятно, останутся самой крупной фракцией, однако им придется столкнуться с противодействием значительной фракции набирающих популярность либдемов и все еще влиятельной фракцией лейбористов. При такой конфигурации палаты Джонсону (если он останется премьером) будет совсем непросто проводить собственные решения.

Джонсона - в отставку

Вопрос отставки премьера прогнозируемо вызовет самые ожесточенные споры и жаркие дебаты. В настоящее время, после констатации нарушения Джонсоном законов, у премьера уже не столь значительная поддержка среди консерваторов. Отношения с однопартийцами он последовательно портил, начиная с формирования кабинета министров летом и начала работы парламента в сентябре. Результатом стали провалы премьера при всех ключевых голосованиях в палате общин. На фоне активизации и консолидации оппозиции, потери поддержки в своей партии Джонсон рискует тем, что вопрос о вотуме недоверия будет внесен на рассмотрение парламента. Перспективы быть отправленным в отставку у Джонсона есть, но пока не столь явные, все определит позиция его сторонников.

Сам Джонсон уходить в отставку не собирается, о чем сообщил сразу после решения верховного суда и заявлений всех оппозиционных лидеров о необходимости ухода его с поста премьера.

Члены парламента обсуждают разные способы "расправы" с раздражающим их премьером. Как сообщили РИА Новости два источника в палате общин, депутаты изучают и другие инструменты, в частности процедуру импичмента.

"Я знаю, что (для парламентариев) должен был проводиться брифинг по процедуре импичмента. Я не был на него приглашен и не могу сообщить подробностей. Но думаю, что это не какие-то конкретные шаги, это просто изучение возможных инструментов", - сказал собеседник агентства.

"Да, это возможно. Необходимы подготовка и анализ всех вариантов. Обсуждение может идти на разных уровнях, в том числе с юридическими консультантами", - сказал другой собеседник.