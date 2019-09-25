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РИА Новости

Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки

00:51 25.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Великобритании
Здание парламента Великобритании
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Здание парламента Великобритании
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент возобновит работу в среду, после того как во вторник верховный суд признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы законодательного органа.
Повестку работы палаты общин определяет правительство и предлагает депутатам на утверждение лидер палаты общин. Пока от кабинета министров не последовало никаких сигналов о том, чем займется парламент, однако уже сейчас понятно, что главными темами для парламентариев будут вынесение вотума недоверия Джонсону, досрочные выборы и возможность приостановить процедуру Brexit. Учитывая то, что в начале сентября парламентарии довольно успешно противостояли попыткам Джонсона сконцентрировать всю власть в своих руках, ближайшие дни могут ознаменоваться несколькими революционными решениями.

Соскучились по дебатам

Вердикт верховного суда стал самым большим поражением Джонсона на посту премьера: работа парламента не считается приостановленной, а глава правительства злоупотребил полномочиями и незаконно объявил пророгацию. На решение сразу же отреагировали парламентарии - спикер палаты общин Джон Беркоу, стоя с зонтом под проливным дождем у парламентского комплекса, объявил, что его подопечные возобновят работу в среду в 11.30 по местному времени (13.30 мск), а сами депутаты начали съезжаться в здание парламента и размещать в соцсетях селфи из зала заседаний.
По словам Беркоу, традиционная сессия ответов премьера на вопросы парламентариев не состоится, так как Джонсон находится в Нью-Йорке, однако палата получит возможность провести дебаты по нескольким вопросам, обсудить работу правительства и выслушать заявления депутатов. Как ожидается, в среду с большими речами выступят лидер лейбористов Джереми Корбин, глава либдемов Джо Суинсон и глава фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд. Все они ранее призывали к немедленной отставке Джонсона и приостановке Brexit.
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Также возможно, что правительство в среду внесет предложение об объявлении коротких каникул для проведения партийной конференции правящей Консервативной партии. Это стандартная практика, но в данной ситуации такие каникулы выгодны Джонсону, пытающемуся сократить количество дней работы парламента с тем, чтобы не дать палате общин повлиять на Brexit и как-либо ослабить его позиции.
Самого Джонсона парламентарии вызывают на заседание палаты на следующей неделе - соответствующе письмо уже направлено премьеру.
В перспективе ближайших недель парламент вплотную займется проблемами Brexit и будет пытаться вынести вотум недоверия Джонсону. Горячо обсуждаться будет и идея проведения досрочных выборов.
Намерение правительства вновь поднять вопрос о досрочных выборах подтвердил РИА Новости источник, близкий к правительству.
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"Да, такого следует ожидать", - сказал он.
К выборам призывают все партии: и консерваторы, и оппозиция. Однако если Джонсон хочет провести выборы до Brexit с тем, чтобы постараться вывести страну из ЕС в любом случае - с соглашением или без, то оппозиция намерена сначала устранить угрозу выхода из Евросоюза без сделки, а уже потом проводить выборы.
Исход таких выборов может быть неутешителен для теряющих поддержку консерваторов: в новом парламенте они, вероятно, останутся самой крупной фракцией, однако им придется столкнуться с противодействием значительной фракции набирающих популярность либдемов и все еще влиятельной фракцией лейбористов. При такой конфигурации палаты Джонсону (если он останется премьером) будет совсем непросто проводить собственные решения.

Джонсона - в отставку

Вопрос отставки премьера прогнозируемо вызовет самые ожесточенные споры и жаркие дебаты. В настоящее время, после констатации нарушения Джонсоном законов, у премьера уже не столь значительная поддержка среди консерваторов. Отношения с однопартийцами он последовательно портил, начиная с формирования кабинета министров летом и начала работы парламента в сентябре. Результатом стали провалы премьера при всех ключевых голосованиях в палате общин. На фоне активизации и консолидации оппозиции, потери поддержки в своей партии Джонсон рискует тем, что вопрос о вотуме недоверия будет внесен на рассмотрение парламента. Перспективы быть отправленным в отставку у Джонсона есть, но пока не столь явные, все определит позиция его сторонников.
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Сам Джонсон уходить в отставку не собирается, о чем сообщил сразу после решения верховного суда и заявлений всех оппозиционных лидеров о необходимости ухода его с поста премьера.
Члены парламента обсуждают разные способы "расправы" с раздражающим их премьером. Как сообщили РИА Новости два источника в палате общин, депутаты изучают и другие инструменты, в частности процедуру импичмента.
"Я знаю, что (для парламентариев) должен был проводиться брифинг по процедуре импичмента. Я не был на него приглашен и не могу сообщить подробностей. Но думаю, что это не какие-то конкретные шаги, это просто изучение возможных инструментов", - сказал собеседник агентства.
"Да, это возможно. Необходимы подготовка и анализ всех вариантов. Обсуждение может идти на разных уровнях, в том числе с юридическими консультантами", - сказал другой собеседник.
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Вчера, 22:59РИА Новости
Джонсон и Трамп обсудили будущее торговое соглашение, Иран и климат
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии же обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
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Борис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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