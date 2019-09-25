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РИА Новости

Лает, но не кусает. Почему мир не верит угрозам США в адрес Ирана

08:00 25.09.2019 (обновлено: 10:46 25.09.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский митинг в Тегеране
Антиамериканский митинг в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Лидеры Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением, распространенным Елисейским дворцом. В коммюнике они возложили на Тегеран ответственность за недавнюю атаку дронов на саудовские нефтяные объекты.
По их словам, "другого правдоподобного объяснения" произошедшему нет, и они "самым решительным образом" осудили нападение.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео оказался глубоко тронут поддержкой европейских союзников — и поблагодарил их за это в "твиттере". Он призвал все страны "присоединиться к осуждению действий Ирана".
Всего несколько лет назад подобное развитие событий вызвало бы разнообразные заявления на высоком и высшем уровнях во всех концах планеты, нервное напряжение на рынках, а также бесчисленные прогнозы по поводу кары, которую Запад обрушит на страну-изгоя, и последствий этих мер для мировой экономики и политики.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
20 сентября, 08:00РИА Новости
Загадка "атаки дронов": она была выгодна многим, но только не Ирану
Ныне же проявленное трансатлантическое единение вызывает в лучшем случае ленивое (в худшем — злорадное) любопытство: и чего? Дальше-то что?
Причина такой непочтительности лежит на поверхности. Слишком уж очевидным даже для не слишком продвинутых в политике граждан, не говоря уже об экспертах, является отсутствие у США хороших — или хотя бы приемлемых — вариантов действий в сложившейся ситуации. Да и говорить о коллективном Западе как целостной геополитической силе уже не приходится — свежее франко-британо-германское коммюнике тут ничего не меняет.
На пике сверхдержавного могущества в распоряжении Соединенных Штатов имелся широкий ассортимент средств, который гарантировал нанесение неприемлемого ущерба государствам, попавшим к ним в немилость. Это обеспечивало США: а) беспрекословное подчинение союзников; б) послушание большинства стран мира из страха навлечь на себя гнев гегемона и в) показательное наказание немногочисленных ренегатов, все-таки рисковавших бросить ему вызов.

На данный момент все эти американские "кнуты" не то чтобы рассыпались в прах, но потеряли львиную долю своей эффективности — и в таковом качестве просто утратили смысл.

Уже весьма многочисленные примеры (включая Россию и Иран) доказали, что экономические санкции — в том числе самые жесткие — слишком часто не обеспечивают необходимого результата в виде падения неугодной Вашингтону власти. Причем выяснилось, что давление способны в многолетнем режиме выдерживать даже такие небольшие и, казалось бы, экономически слабые страны, как КНДР и Венесуэла.
Про силовые методы тем более говорить не приходится.
Боевая незадача
20 сентября, 17:15РИА Новости
Боевая незадача
Со времен многочисленных успешных военных операций Запада против суверенных государств 1990—2000-х годов уже прошло достаточно времени, те победы обернулись такими побочными эффектами, что невольно задумаешься, не лучше ли тогда было проиграть. На круг дешевле бы вышло. Недавний срыв договоренностей с талибами, что должно было предоставить возможность американцам уйти из Афганистана без потери лица, стал очередным тому подтверждением.
А 2010-е преподнесли Соединенным Штатам и их младшим партнерам горькую сирийскую пилюлю, которая вообще уничтожила восприятие военной мощи НАТО как безоговорочной и непобедимой силы. Причем это чувство исчезло в том числе и у самих участников Североатлантического альянса — и конкретно у США как его лидера. Более того, похоже, американцы заработали себе комплекс на этом деле и стали побаиваться прибегать к военной силе, во всяком случае ввязываться в новые авантюры.
В частности, они недвусмысленно дали слабину в противостоянии с маленькой, но зубастой Северной Кореей. Да что говорить, они не рискнули даже сунуться в куда более слабую в военном отношении Венесуэлу на собственном "заднем дворе".
В этой ситуации любые их угрозы использования военной силы против Тегерана выглядят откровенно неубедительными и оцениваются миром именно так.
Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
24 сентября, 08:00РИА Новости
"Полетят в ад": Трамп лишил Иран лекарств и еды
А что касается самых жестких "из всех, что когда-либо вводились", санкций, которые, по обещанию Дональда Трампа, отправят Иран в "ад", то там ближневосточная страна уже была, причем не так давно, и, как в анекдоте, вернулась оттуда отдохнувшая и с магнитиками.

Ничего удивительного, что свежее заявление европейцев, по доминирующему среди экспертов мнению, идет по разряду формальной риторики, которая никак не повлияет на восстановление их сотрудничества с ИРИ, включая создание альтернативных финансовых механизмов, недосягаемых для Вашингтона.

В результате Соединенным Штатам остается разве что не выдавать американские визы иранским (как и российским) участникам мероприятий в ООН.
Очень по-взрослому и сверхдержавно.
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Майк ПомпеоДональд ТрампНАТОВеликобританияООНРоссияИранСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
не питаю никаких симпатий к ирану, но какие же жалкие эти "лидеры" некогда серьёзных геополитических и экономических держав. каждый раз как лимон съел морщит от них.
25 сентября, 08:11
wbwilliam blake
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