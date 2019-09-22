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РИА Новости

США не выдали членам делегации Роухани визы для посещения Генассамблеи ООН

23:49 22.09.2019 (обновлено: 04:25 23.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. США не выдали визы ряду членам делегации, сопровождающей иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, сообщили в администрации президента Ирана.
"Невыдача виз для делегации, сопровождающей президента, некоторым заместителям администрации и пресс-пулу идет вразрез с дипломатическими обязательствами, которые официально взяло на себя правительство США в качестве члена ООН и принимающей страны", - сообщил иранскому телевидению Парвиз Эсмаили, замглавы администрации президента, отвечающий за вопросы коммуникации.
По его словам, таким образом Вашингтон пытается ограничить "голос Исламской республики Иран".
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
21 сентября, 22:37РИА Новости
Главу МИД Ирана вновь ограничили в передвижениях по США
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Хасан РоуханиГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)ООНИранСШАВ мире
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