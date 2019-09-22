США не выдали членам делегации Роухани визы для посещения Генассамблеи ООН

"Невыдача виз для делегации, сопровождающей президента, некоторым заместителям администрации и пресс-пулу идет вразрез с дипломатическими обязательствами, которые официально взяло на себя правительство США в качестве члена ООН и принимающей страны", - сообщил иранскому телевидению Парвиз Эсмаили, замглавы администрации президента, отвечающий за вопросы коммуникации.