"Полетят в ад": Трамп лишил Иран лекарств и еды

Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон ужесточил санкции против Тегерана, обвинив иранские власти в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Новые ограничения, вступающие в силу немедленно, — самые жесткие "из всех, которые когда-либо вводились" и отправят Иран в "ад", предупредил глава Белого дома. Между тем Европа уже готовится влить миллиарды в механизм торговли с исламской республикой в обход санкций.

Опять грозит адом

В черный список (SND list) с запретом на доступ к банковской системе США и долларовым расчетам включены иранский ЦБ и Национальный фонд развития (аналог российского Фонда национального благосостояния). Как заявил глава Минфина Стивен Мнучин, это полностью отрежет Тегеран от американских финансов.

"Мы никогда не доходили до такого уровня. Очень грустно, что это случилось с Ираном. Они летят в ад, — заявил Трамп. — Фактически они банкроты. Но могут решить проблему очень просто. Все, что им нужно сделать, это остановить террор". И добавил, что у страны "огромный потенциал", однако Тегеран остается "спонсором терроризма номер один в мире".

Как отмечает The Wall Street Journal, новые санкции — элемент "максимального давления" на учреждения, имеющие решающее значение для "остатков международной торговли Ирана". "Мы отключили последний источник финансирования", — подчеркнул Мнучин.

В ночь на 14 сентября крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии, в том числе месторождение Хурайс с объемом добычи в 1,5 миллиона баррелей в сутки, подверглись атакам беспилотников. В результате на двух НПЗ, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, возникли пожары, объем добычи упал вдвое.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах". Вашингтон обвинил во всем Тегеран. "Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, что атаки были осуществлены из Йемена", — утверждает Трамп.

Крупнейший экспортер нефти в мире и главный союзник США на Ближнем Востоке, Судовская Аравия была вынуждена остановить половину мощностей по добыче. Трамп рассматривал вариант военного ответа. Но для этого требовалось одобрение Эр-Рияда, а начать новую войну в Персидском заливе саудиты не решились.

Не приносят результата

С мая против Ирана действует полное нефтяное эмбарго. На август, по данным ОПЕК, добыча нефти в стране упала почти на треть — с 3,8 до 2,7 миллиона баррелей в сутки. Экспорт практически прекратился: по оценкам Refinitiv Energy, в июле Тегеран продавал за рубеж лишь 100 тысяч баррелей в сутки.

Впрочем, как указывает The New York Times, хотя администрация Трампа и упирает на чрезвычайную жесткость новых санкций, их эффективность пока под вопросом.

Как отмечают аналитики Hughes Hubbard & Reed, многое зависит от того, насколько активен суверенный фонд исламской республики и как финансируется. Что касается Центробанка, о степени его зависимости от американской финансовой системы ничего не известно.

Как заявили в МИД Ирана, американцы уже вводили ограничения против Центробанка. В частности, в прошлом году возобновили запрет на покупку долларов. Скорее всего, это говорит о том, что санкции не приносят результата.

Другое дело, что еще в апреле 2018-го Тегеран отказался от американской валюты и перевел все международные расчеты на евро. "Доллар в Иране и так не в ходу, трейдеры предпочитают альтернативные валюты для транзакций. Больше нет оснований продолжать использовать долларовые счета-фактуры", — сообщил тогда представитель ЦБ Ирана Мехди Касрейпур.

Обходные пути

А чтобы покупать иранскую нефть, Германия, Франция и Великобритания создали механизм расчетов на основе евро — INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "инструмент поддержки торговых операций").

INSTEX — платежная система — посредник, позволяющая обмениваться товарами без перевода денег между компаниями Ирана и ЕС. Фактически Тегеран может и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Но деньги за них INSTEX направляет не в иранские банки, а европейским компаниям, экспортирующим продукцию в исламскую республику.

Как сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур, Европа согласилась внести в фонд механизма INSTEX 15 миллиардов долларов.

Франция ранее выступила с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по ядерной программе. По данным источников, президент Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Тегерану увеличить экспорт нефти.

Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы Иран продавал не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана — предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов.

Запрещенный прием

Опасность специалисты видят в том, что нынешние действия Трампа подводят под запрет и так называемые гуманитарные товары.

Как пояснил американский эксперт Атлантического совета Брайан О'Тул, новые санкции лишают ЦБ особого статуса, предполагавшего исключение для торговли лекарствами, медицинским оборудованием и продовольствием.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США четко указало, что вторичные санкции не применяются к этим гуманитарным товарам, за исключением случаев, когда речь идет об организациях, подвергающихся ограничениям в рамках борьбы с терроризмом, или некоторых других органах власти. Поэтому гуманитарная торговля с участием ЦБ Ирана до сегодняшнего дня была в целом свободной от риска вторичных санкций для неамериканских субъектов, действующих через механизм INSTEX. Теперь этого не будет", — подчеркнул О'Тул.