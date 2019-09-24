Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T08:07Z
https://ria.ru/20190924/1559021203.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155885/33/1558853343_0:274:2922:1918_1036x0_80_0_0_12b90e1c3201c0c26f8aa69418d79fcd.jpg
РИА Новости

"Полетят в ад": Трамп лишил Иран лекарств и еды

08:00 24.09.2019 (обновлено: 08:07 24.09.2019)
4182
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон ужесточил санкции против Тегерана, обвинив иранские власти в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Новые ограничения, вступающие в силу немедленно, — самые жесткие "из всех, которые когда-либо вводились" и отправят Иран в "ад", предупредил глава Белого дома. Между тем Европа уже готовится влить миллиарды в механизм торговли с исламской республикой в обход санкций.

Опять грозит адом

В черный список (SND list) с запретом на доступ к банковской системе США и долларовым расчетам включены иранский ЦБ и Национальный фонд развития (аналог российского Фонда национального благосостояния). Как заявил глава Минфина Стивен Мнучин, это полностью отрежет Тегеран от американских финансов.
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Вчера, 15:52РИА Новости
Зариф рассказал, почему власти Ирана не встречаются с Трампом
"Мы никогда не доходили до такого уровня. Очень грустно, что это случилось с Ираном. Они летят в ад, — заявил Трамп. — Фактически они банкроты. Но могут решить проблему очень просто. Все, что им нужно сделать, это остановить террор". И добавил, что у страны "огромный потенциал", однако Тегеран остается "спонсором терроризма номер один в мире".

Как отмечает The Wall Street Journal, новые санкции — элемент "максимального давления" на учреждения, имеющие решающее значение для "остатков международной торговли Ирана". "Мы отключили последний источник финансирования", — подчеркнул Мнучин.

В ночь на 14 сентября крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии, в том числе месторождение Хурайс с объемом добычи в 1,5 миллиона баррелей в сутки, подверглись атакам беспилотников. В результате на двух НПЗ, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, возникли пожары, объем добычи упал вдвое.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
17 сентября, 08:00РИА Новости
Взрыв котировок: что будет с нефтью и рублем после атаки дронов
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах". Вашингтон обвинил во всем Тегеран. "Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, что атаки были осуществлены из Йемена", — утверждает Трамп.
Крупнейший экспортер нефти в мире и главный союзник США на Ближнем Востоке, Судовская Аравия была вынуждена остановить половину мощностей по добыче. Трамп рассматривал вариант военного ответа. Но для этого требовалось одобрение Эр-Рияда, а начать новую войну в Персидском заливе саудиты не решились.

Не приносят результата

С мая против Ирана действует полное нефтяное эмбарго. На август, по данным ОПЕК, добыча нефти в стране упала почти на треть — с 3,8 до 2,7 миллиона баррелей в сутки. Экспорт практически прекратился: по оценкам Refinitiv Energy, в июле Тегеран продавал за рубеж лишь 100 тысяч баррелей в сутки.
Впрочем, как указывает The New York Times, хотя администрация Трампа и упирает на чрезвычайную жесткость новых санкций, их эффективность пока под вопросом.
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
7 февраля, 08:00РИА Новости
Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара

Как отмечают аналитики Hughes Hubbard & Reed, многое зависит от того, насколько активен суверенный фонд исламской республики и как финансируется. Что касается Центробанка, о степени его зависимости от американской финансовой системы ничего не известно.

Как заявили в МИД Ирана, американцы уже вводили ограничения против Центробанка. В частности, в прошлом году возобновили запрет на покупку долларов. Скорее всего, это говорит о том, что санкции не приносят результата.
Другое дело, что еще в апреле 2018-го Тегеран отказался от американской валюты и перевел все международные расчеты на евро. "Доллар в Иране и так не в ходу, трейдеры предпочитают альтернативные валюты для транзакций. Больше нет оснований продолжать использовать долларовые счета-фактуры", — сообщил тогда представитель ЦБ Ирана Мехди Касрейпур.

Обходные пути

А чтобы покупать иранскую нефть, Германия, Франция и Великобритания создали механизм расчетов на основе евро — INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "инструмент поддержки торговых операций").
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
15 сентября, 14:32РИА Новости
Европа согласилась внести $15 миллиардов в механизм INSTEX, заявили в Иране
INSTEX — платежная система — посредник, позволяющая обмениваться товарами без перевода денег между компаниями Ирана и ЕС. Фактически Тегеран может и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Но деньги за них INSTEX направляет не в иранские банки, а европейским компаниям, экспортирующим продукцию в исламскую республику.
Как сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур, Европа согласилась внести в фонд механизма INSTEX 15 миллиардов долларов.
Франция ранее выступила с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по ядерной программе. По данным источников, президент Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Тегерану увеличить экспорт нефти.

Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы Иран продавал не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана — предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов.

Запрещенный прием

Опасность специалисты видят в том, что нынешние действия Трампа подводят под запрет и так называемые гуманитарные товары.
Тегеран
Вчера, 18:28РИА Новости
В Пакистане заявили, что нельзя загонять Иран в угол
Как пояснил американский эксперт Атлантического совета Брайан О'Тул, новые санкции лишают ЦБ особого статуса, предполагавшего исключение для торговли лекарствами, медицинским оборудованием и продовольствием.
"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США четко указало, что вторичные санкции не применяются к этим гуманитарным товарам, за исключением случаев, когда речь идет об организациях, подвергающихся ограничениям в рамках борьбы с терроризмом, или некоторых других органах власти. Поэтому гуманитарная торговля с участием ЦБ Ирана до сегодняшнего дня была в целом свободной от риска вторичных санкций для неамериканских субъектов, действующих через механизм INSTEX. Теперь этого не будет", — подчеркнул О'Тул.
Как заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, санкции Вашингтона против Центрального банка нарушают все международные обязательства США. По его словам, американцы хотят лишить население страны продовольствия и лекарств.
74115524
Обсудить 3
СанкцииЭммануэль МакронМохаммад Джавад ЗарифЕвросоюзИранСШАЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА
Новости
Денежные купюры США и Украины
Как Украина попала в кабалу 20-летних выплат кредиторам
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
"Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик перед их встречей
Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
Еще одна страна может заговорить по-русски
Лента
новостей
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018
В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу
Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом
Россия как главный консерватор Европы
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский устал, заявил актер "Квартала 95"
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
Лента новостейМолния