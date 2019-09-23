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РИА Новости

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

23:45 23.09.2019 (обновлено: 00:49 24.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
ПАРИЖ, 23 сен — РИА Новости. Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
"Мы самым решительным образом осуждаем нападение. Подтверждаем нашу полную солидарность с Королевством Саудовская Аравия и его народом", — говорится в документе, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.
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Лидеры трех стран подчеркнули, что "другого правдоподобного объяснения" случившемуся нет. Париж, Берлин и Лондон также поддержали текущее расследование для установления всех деталей нападения.

Атака на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииSaudi AramcoСолидарностьСаудовская АравияВеликобританияФранцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как же они любят эту формулировку - "Другого правдоподобного объяснения не существуют". Это мог быть Израиль, например, что неправдоподобного?) Кому, как он думает, это выгодно и кто уже испробовал практически все, чтобы натравить на Иран США.
23 сентября, 23:56
Сергей Смирнов
75000208249
"вивсёврети" от наших уже было?
23 сентября, 23:51
ДФД Ф
951700240
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