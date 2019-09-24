Новую поликлинику открыли в Гатчине

"Программа развития системы здравоохранения особенно актуальна для новых районов, где идет интенсивное жилищное строительство, таких как Аэродром в Гатчине. Уже в этом году начнется строительство аналогичной поликлиники в Кудрово, а в начале следующего года – в Мурино. Таким образом, все территории активного жилищного строительства будут обеспечены современными поликлиниками", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, посетивший четырехэтажную поликлинику, рассчитанную на 380 посещений в день — взрослых и детей.