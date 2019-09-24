Новую поликлинику открыли в Гатчине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Новая поликлиника, построенная за счет средств областного бюджета в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", открылась в гатчинском микрорайоне Аэродром.
"Программа развития системы здравоохранения особенно актуальна для новых районов, где идет интенсивное жилищное строительство, таких как Аэродром в Гатчине. Уже в этом году начнется строительство аналогичной поликлиники в Кудрово, а в начале следующего года – в Мурино. Таким образом, все территории активного жилищного строительства будут обеспечены современными поликлиниками", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, посетивший четырехэтажную поликлинику, рассчитанную на 380 посещений в день — взрослых и детей.
Глава региона отметил, что в новом медицинском учреждении, в строительство и оснащение которого были вложены около полумиллиарда рублей, будет оказываться медицинская помощь жителям как микрорайона, так и близлежащих поселений Гатчинского района. Всего она будет обслуживать территорию, на которой проживает около 20 тысяч человек.
В поликлинике работают хирургическое, терапевтическое, стоматологическое отделения, а также отделение функциональной диагностики. Все они укомплектованы современным медицинским оборудованием. Кроме того, в здании поликлиники находится клинико-диагностическая лаборатория, предназначенная для проведения биохимических и гематологических анализов, добавили в пресс-службе обладминистрации.