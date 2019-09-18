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РИА Новости

Межамериканский договор о взаимной помощи (1947)

13:13 18.09.2019 (обновлено: 13:27 18.09.2019)
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© AP Photo / Karel PrinslooВоенный на палубе корабля ВМС США
Военный на палубе корабля ВМС США
© AP Photo / Karel Prinsloo
Межамериканский договор о взаимной помощи (Inter-American Treaty оf Reciprocal Assistance, Rio Treaty) или известный как Пакт Рио (Rio Pact) – договор между США и латиноамериканскими государствами, подписанный 2 сентября 1947 года по результатам Конференции министров иностранных дел стран Латинской Америки и США. Договор вступил в силу 3 декабря 1948 года.
Страны-участницы пакта – Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Уругвай, Чили.
В 1948 году к договору присоединилась Никарагуа, в 1949 году – Эквадор, в 1967 году - Тринидад и Тобаго, в 1982 году – Багамские Острова.
Договор состоит из преамбулы и 26 статей. Страны, подписавшие договор, обязались оказывать помощь в отражении всякого вооруженного нападения на любое из государств, расположенное в пределах особо установленной ими "зоны безопасности". На западе граница "зоны" была определена линией, проходящей от Северного полюса через Берингов пролив по Тихому океану (примерно в 1,2 тысячи миль западнее Панамского канала) к Южному полюсу; на востоке – линией, проходящей по восточному берегу Гренландии, Атлантический океан (через пункт, расположенный посредине между восточным выступом Бразилии и Дакаром) и до Южного полюса.
Таким образом, в "зону безопасности" были включены Канада, расположенные в Западном полушарии владения Англии, Франции, Нидерландов и принадлежащая Дании Гренландия.
Пакт вводил понятие "государства, подверженного внеконтинентальному влиянию", и предусматривал ряд коллективных мер по возвращению данного государства в зону влияния стран-участниц.
Согласно статьям 3 и 6, страны – участницы договора в случае вооруженного нападения вне "зоны безопасности" на территорию, находящуюся под "эффективной" юрисдикцией американского государства или в случае "угрозы агрессии" должны немедленно провести консультации по поводу возможных действий. Эти действия становятся обязательными после решения, принятого большинством в 2/3 голосов.
По существу Пакт Рио – это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы.
Межамериканский договор лег в основу образованной в 1948 году Организации американских государств.
Опираясь на положения Пакта Рио, США неоднократно осуществляли вмешательство во внутренние дела латино-американских стран: военные интервенции в Гватемале (1954), Панаме (1964), Доминиканской Республике (1965), Гренаде (1983) и др.
В 2002 году из пакта вышла Мексика, в 2012 году – Боливия, Венесуэла, Никарагуа и Эквадор. Договор был денонсирован Никарагуа 20 сентября 2012 года, Боливией – 17 октября 2012 года, Венесуэлой – 14 мая 2013 года и Эквадором – 19 февраля 2014 года.
23 июля 2019 года оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы, возглавляемая Хуаном Гуаидо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, одобрила возвращение в Межамериканский договор о взаимной помощи, предусматривающий возможность иностранной военной помощи.
В свою очередь Верховный суд Венесуэлы, объявил решение о возобновлении действия договора незаконным.
11 сентября Организация американских государств приняла решение о созыве так называемого консультативного совещания, которое позволяет активировать механизм Межамериканского договора о взаимопомощи, с тем чтобы применить его против Венесуэлы.
17 сентября госдепартамент США сообщил, что страна и ее союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие Пакта Рио.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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