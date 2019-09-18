США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. США недооценивают политический диалог в Венесуэле, они угрожают стране использованием силы, заявил глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.

Ранее во вторник госдепартамент США сообщил, что страна и ее союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне.

Кроме того, американские власти заявили, что выступают за прямые переговоры между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя временным главой страны, для урегулирования кризиса в республике.

"Правительство США снова демонстрирует характер разжигателя войны, недооценивая процесс политического диалога, который развивается в Венесуэле. Для администрации Трампа мир и взаимопонимание - это плохие новости", - заявил Арреаса в Twitter

Заявление госдепартамента стало ответом на созыв национального диалога властями Венесуэлы с участием представителей ряда политических сил.

"Этим сообщением Вашингтон не только посягает на процесс диалога, но и выступает в роли главного автора угрозы использования силы против Венесуэлы в нарушение Устава ООН, призывая к (активации) Межамериканского договора о взаимной помощи", - добавил он.