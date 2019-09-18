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РИА Новости

США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны

05:56 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. США недооценивают политический диалог в Венесуэле, они угрожают стране использованием силы, заявил глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
Ранее во вторник госдепартамент США сообщил, что страна и ее союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне.
Кроме того, американские власти заявили, что выступают за прямые переговоры между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя временным главой страны, для урегулирования кризиса в республике.
"Правительство США снова демонстрирует характер разжигателя войны, недооценивая процесс политического диалога, который развивается в Венесуэле. Для администрации Трампа мир и взаимопонимание - это плохие новости", - заявил Арреаса в Twitter.
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Заявление госдепартамента стало ответом на созыв национального диалога властями Венесуэлы с участием представителей ряда политических сил.
"Этим сообщением Вашингтон не только посягает на процесс диалога, но и выступает в роли главного автора угрозы использования силы против Венесуэлы в нарушение Устава ООН, призывая к (активации) Межамериканского договора о взаимной помощи", - добавил он.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.
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