США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. США недооценивают политический диалог в Венесуэле, они угрожают стране использованием силы, заявил глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
Ранее во вторник госдепартамент США сообщил, что страна и ее союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне.
Кроме того, американские власти заявили, что выступают за прямые переговоры между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя временным главой страны, для урегулирования кризиса в республике.
"Правительство США снова демонстрирует характер разжигателя войны, недооценивая процесс политического диалога, который развивается в Венесуэле. Для администрации Трампа мир и взаимопонимание - это плохие новости", - заявил Арреаса в Twitter.
Заявление госдепартамента стало ответом на созыв национального диалога властями Венесуэлы с участием представителей ряда политических сил.
"Этим сообщением Вашингтон не только посягает на процесс диалога, но и выступает в роли главного автора угрозы использования силы против Венесуэлы в нарушение Устава ООН, призывая к (активации) Межамериканского договора о взаимной помощи", - добавил он.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.