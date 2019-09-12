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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия считает перспективы применения "Пакта Рио" в Южной Америке опасными

16:43 12.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москва считает перспективы возможной активации Межамериканского договора о взаимной помощи опасными для судеб региональной безопасности и стабильности в Южной Америке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как "Пакт Рио", был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор в 2012 году.
"Вчера, 11 сентября в штаб-квартире Организации американских государств принято решение о созыве так называемого консультативного совещания, которое позволяет активировать механизм Межамериканского договора о взаимопомощи, с тем чтобы применить его против Венесуэлы. Мы считаем перспективы такого развития событий опасными для судеб региональной безопасности и стабильности в Южной Америке", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМария ЗахароваМИД РФЮжная АмерикаРоссияСША
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