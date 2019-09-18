Минобороны Венесуэлы резко раскритиковало возможность военного вторжения

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен – РИА Новости. Военное вторжение в Венесуэлу будет носить роковые последствия для всей Южной Америки, заявило минобороны латиноамериканской страны.

Одиннадцатого сентября Организация американских государств приняла решение о созыве так называемого консультативного совещания, которое позволяет активировать механизм Межамериканского договора о взаимопомощи, с тем чтобы применить его против Каракаса. Целый ряд стран высказался против военного вмешательства в дела Венесуэлы.

"Вооруженные силы Венесуэлы категорически отвергают незаконную активизацию Межамериканского договора о взаимной помощи со стороны Организации американских государств против Венесуэлы, это неразумная провокация, направленная на легализацию военного вторжения, целью которого является свержение законного правительства Николаса Мадуро. Это соглашение – анахронизм, уловка, созданная американской империей, чтобы подтвердить свои гегемонистские интересы", - отметили в минобороны.

"Небывалая решимость рассматривать Венесуэлу как угрозу миру и безопасности раскрывает истинных авторов дестабилизации ситуации в регионе, которые апеллируют к этому механизму вмешательства, чтобы усилить свою кампанию агрессии, которая, наряду с аморальной финансово-экономической блокадой, еще и хочет использовать силу, чтобы реализовать свои амбиции. Крайне важно подчеркнуть, что такой исход будет иметь роковые последствия для всей Южной Америки", - добавили в министерстве.

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как "Пакт Рио", был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор в 2012 году.