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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

"Парламент" Гуаидо одобрил пакт об иностранной военной помощи

Вчера, 21:39
2001
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы, возглавляемая Хуаном Гуаидо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, одобрила возвращение в Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR), предусматривающий возможность иностранной военной помощи, сообщает портал Infobae.
Отмечается, что специальная сессия парламента, приуроченная к полугоду "прихода к власти" Гуаидо, носила открытый характер и проходила на одной из улиц Каракаса.
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Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как "Пакт Рио", был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участники.
Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор в 2012 году.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоВенесуэлаВ мире
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