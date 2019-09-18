Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T06:39Z
https://ria.ru/20190918/1558792040.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148103/04/1481030494_0:274:2773:1834_1036x0_80_0_0_fcd669ea9dc41a49f16b10bc602d8b3b.jpg
РИА Новости

Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ

06:39 18.09.2019
491
© AP Photo / Mel EvansОтель и казино Trump Plaza
Отель и казино Trump Plaza
© AP Photo / Mel Evans
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Машина протаранила вход в высотку Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадал один человек, передает телеканал CBS News.
Инцидент произошел в городе Нью-Рошелл, который расположен в 16 милях (около 26 км) от Нью-Йорка. В автомобиле находился человек, и в настоящий момент неясно, был ли он ранен. Однако ранения получил человек, который находился в вестибюле отеля.
При этом полиция города полагает, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.
В свою очередь, репортер телеканала Тони Айелло в своем Twitter разместил несколько видео последствий столкновения и указал, что водитель-мужчина вышел из машины, после чего сел на диван в лобби, ничего при этом не сказав. Он получил "несколько ранений, не угрожающих жизни".
Журналист также отметил, что 40-этажное здания класса люкс открылось в 2007 году. Сейчас работники очищают вестибюль от мусора и обломков конструкций, а службы вывозят сильно поврежденную машину с территории.
000100
Обсудить 1
Спортсмены и команды
США
Нью-Йорк (штат)TwitterВ мире
Рекомендуем
Электронная сигарета
Нью-Йорк первым в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками
РИА
Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк
Нефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Добыча золота
Колыма бьет рекорды по добыче золота, уже получено 30 тонн драгметалла
Лента
новостей
Федеральный резервный банк Нью-Йорка
ФРБ Нью-Йорка вольет в финансовую систему до 75 миллиардов долларов
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Украины
Дорожная камера нового типа «Стрит Фалькон», установленная на Новом Арбате Москвы
Система слежения за поведением водителей появится в России к 2022 году
Земля с борта Международной космической станции
Российские космонавты напечатают крольчатину на МКС через 3D-принтер
Тадж-Махал в городе Агра
Британский турист за семь дней посетил семь чудес света
Вид на Землю из космоса
Американский Genesis-2 может столкнуться на орбите с советским спутником
Автомобиль украинской полиции
Украинская полиция раскрыла детали поджога дома экс-главы Нацбанка
Автомобиль скорой помощи Украины
В Харькове автомобиль наехал на пешеходов
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
04:04В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта
03:31Подавляющее число российских туристов жалуется на услуги внутри страны
Лента новостейМолния