Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Машина протаранила вход в высотку Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадал один человек, передает телеканал Машина протаранила вход в высотку Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадал один человек, передает телеканал CBS News

Инцидент произошел в городе Нью-Рошелл, который расположен в 16 милях (около 26 км) от Нью-Йорка. В автомобиле находился человек, и в настоящий момент неясно, был ли он ранен. Однако ранения получил человек, который находился в вестибюле отеля.

При этом полиция города полагает, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.

В свою очередь, репортер телеканала Тони Айелло в своем Twitter разместил несколько видео последствий столкновения и указал, что водитель-мужчина вышел из машины, после чего сел на диван в лобби, ничего при этом не сказав. Он получил "несколько ранений, не угрожающих жизни".

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.