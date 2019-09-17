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РИА Новости

Верховный суд поддержал женщину, уволенную за пропуск работы из-за непогоды

17:25 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал сотрудницу столичного НИИ, которая из-за сильного снегопада не пришла на работу и была уволена, сказано в решении судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.
Там отмечается, что женщина 3 февраля 2018 года на своей машине поехала в подмосковную деревню Фелисово к пожилым родителям. В выходные был сильный снегопад, из-за которого она не смогла выехать из деревни и попасть на работу, о чем предупредила руководителя. Через несколько дней ее уволили за прогул.
Тимирязевский суд Москвы и Мосгорсуд согласились с этим решением, но женщина обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ.
Там посчитали, что суды первой инстанции проверили не все обстоятельства дела и не оценили соразмерность увольнения. Коллегия указала, что женщина не могла выехать из деревни из-за неочищенной после сильного снегопада дороги, деревня маленькая, там только одна дорога на въезд и выезд, общественный транспорт там не ходит, а до ближайшей станции 10 километров.
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В решении указано, что обычно дорогу расчищает трактор, но в тот день он не смог проехать из-за брошенной на дороге машины. "О сильном снегопаде ... писали СМИ, в том числе о том, что министр труда и социальной защиты РФ Топилин М.А. ... выступил с заявлением для работающих россиян о возможности опоздания на работу из-за мощного снегопада и предупреждении об опоздании работодателя", - отметил суд.
Коллегия отменила решение районного суда, признавшего увольнение законным, и направила вопрос на новое рассмотрение.
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