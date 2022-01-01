https://ria.ru/20220101/uvolnenie-1766352526.html

Пробка не оправдание: увольнение за прогул — основания, особенности

Увольнение за прогул работника по статье: запись в трудовой, пошаговая инструкция

Пробка не оправдание: увольнение за прогул — основания, особенности

Увольнение за прогул по статье ТК РФ грозит недобросовестным сотрудникам. В каких случаях суд примет сторону работника, какая запись делается в трудовой книжке, РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T10:22

2022-01-01T10:22

2022-01-01T10:22

общество

россия

европейская юридическая служба

сергей сухоставец

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Увольнение за прогул по статье ТК РФ грозит недобросовестным сотрудникам. В каких случаях суд примет сторону работника, какая запись делается в трудовой книжке, образец, как писать объяснительную, может ли человек отказаться подписывать приказ своем увольнении, - в материале РИА Новости.ПрогулПрогул - одна из разновидностей дисциплинарного проступка. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса, - это отсутствие сотрудника на работе более четырех часов подряд в течение одной смены или рабочего дня (в зависимости от графика работы)."Следует обратить внимание на одну важную деталь: согласно судебной практике, отсутствие человека на работе ровно четыре часа подряд или более, но с перерывами, прогулом не считается", - отмечает Елена Решетникова, руководитель отдела кадрового центра аудита и охраны труда "Лидер", эксперт по трудовому законодательству.По словам Вячеслава Бобрышева, кандидата юридических наук, советника юстиции, также не является прогулом использование сотрудником дней отдыха в случае, когда руководство вопреки закону отказало в их предоставлении, притом что время использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя.Виктория Рахубовская, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова объясняет: “Перерыв на обед в расчет времени прогула не входит. Например, рабочий день установлен с 9:00 до 18:00. Перерыв для отдыха и питания - с 13:00 до 14:00. Без уважительной причины работник ушел с работы в 12:30 и больше в этот день не вернулся. В данной ситуации отсутствие на рабочем месте будет считаться прогулом, так как сотрудник отсутствовал на работе 4 часа 30 минут (полчаса до перерыва и четыре часа после). А вот если бы он дождался начала перерыва и только потом ушел с работы, то отсутствовал бы ровно четыре часа. В таком случае допущенное работником нарушение трудовой дисциплины к прогулу не относится”.Виды прогуловТК РФ выделяет следующие виды прогулов:Евгений Лосев, управляющий партнер юридического бюро "Анданте", уточняет, что за прогул по уважительной причине работодатель не наказывает. К таким можно отнести:Полный их перечень устанавливается ст. 142, 170, 186, 414 ТК РФ; п. 6 обзора, утвержденного президиумом Верховного суда РФ 05.02.2014. Уважительная причина должна быть подкреплена документом: больничным листком, повесткой, справкой и так далее.К неуважительным, по словам Евгения Лосева, относятся любые обстоятельства, где присутствует вина работника прямо или косвенно: если он проспал, отправился в магазин, вовремя не заправил машину, попал в пробку и т.д.Примеры из практики приводит юрист Юлия Пашкова:Ситуация № 1: сотрудник не явился на работу, но связался с работодателем и предупредил о своей болезни/госпитализации и прочее. Это самый яркий пример уважительной причины неявки.Ситуация № 2: работник обязан явиться в суд по судебной повестке в качестве свидетеля, истца или ответчика, эксперта и прочее.Ситуация № 3: В период сильного снегопада, ледяного дождя, урагана и т.д. общественный транспорт не справляется и график пассажирских перевозок сдвигается. Такая причина прогула может быть признана уважительной.Фиксация нарушенияПрогул может фиксироваться:Акт составляют в присутствии нескольких свидетелей из числа работников, которые расписываются в подтверждение изложенных в нем сведений. Эксперты рекомендуют составлять не один акт, а несколько: при обнаружении отсутствия работника и далее несколько раз в течение дня для фиксации факта того, что сотрудник не появился в дальнейшие часы рабочего дня (смены). В случае длительного прогула такие акты нужно оформлять каждый день.“Отсутствие работника нужно зафиксировать и в табеле учета рабочего времени. Пока сотрудника нет, в табеле ставится отметка "неявка по невыясненным причинам" (НН). С актом необходимо ознакомить работника при его появлении", - рассказывает Анна Саливон, директор юридического департамента и комплаенс-контроля Shopping Live.Евгений Лосев советует составить акт, в котором указаны все сотрудники, которые находятся на рабочем месте и время их прихода. Он защитит работодателя от обвинений в том, что руководство компании намеренно преследует прогульщика.“Неправильно оформленный документ может повлиять на исход судебного процесса не в пользу работодателя, если сотрудник обратится в суд из-за незаконного увольнения. Все документы должны быть составлены надлежащим образом в нужное время и при необходимости подписаны свидетелями ситуации”, - предупреждает Сергей Сухоставец, директор по развитию бизнеса платформы "Рокет Ворк".ОбъяснительнаяВ случае отсутствия работника на месте руководитель вправе запросить с него письменные объяснения причин. При этом сотруднику необходимо ответить на следующие вопросы:"Срок на предоставление объяснений составляет два рабочих дня. В случае неполучения их в указанное время необходимо составить акт об отказе. Отсутствие объяснительной не препятствует увольнению за прогул", - комментирует юрист Александр Ахметов.По словам Ольги Широковой, ведущего юриста Европейской юридической службы, в законодательстве не указано, в какой форме нужно запрашивать объяснение у работника. Рекомендуется уведомить его письменно во избежание спорных ситуаций.Отсутствие уведомления о предоставлении объяснительной и наказание работника до двухдневного срока являются существенными нарушениями. Такой приказ работодателя будет признан незаконным.Сергей Сухоставец советует прогулявшему сотруднику не пренебрегать написанием объяснительной записки, так как она может обезопасить его в спорных ситуациях при разногласиях с работодателем, а также является доказательным документом в случае обращения в суд.Выяснение причинОтдел кадров или иное ответственное подразделение предприятия должны связаться в первый день прогула, чтобы выяснить причину и обстоятельства. Это можно делать через электронную почту, мессенджеры, социальные сети, коллег, друзей и тех, кто близко общается с сотрудником. В личном деле работника могут быть номера телефонов близких родственников (детей, супруга), которым тоже можно позвонить, чтобы выяснить причины неявки на работу."Работника, который не выходит на связь, нельзя уволить за прогул, так как невозможно определить, является ли причина отсутствия уважительной”, - объясняет Анна Саливон. Если с ним невозможно связаться, то работодатель может:Оформление увольненияЗа прогул накладывается дисциплинарное взыскание. Это крайняя мера, когда не работают другие управленческие инструменты. Такую меру стоит рассматривать только в том случае, когда сотрудник действительно проявляет неуважение к компании-работодателю."Прежде чем оформить увольнение, руководителю необходимо оценить тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, наличие вины работника. Все это позволит доказать, что работодателем были выполнены требования закона. По результатам рассмотрения обстоятельств дела к сотруднику можно применить одно из следующих взысканий: замечание, выговор или увольнение", - говорит Ольга Широкова.Прекращение трудового договора правомерно в случае наличия одновременно трех обстоятельств:"Уволить за прогул нельзя беременную сотрудницу и молодую маму с детьми до трех лет (ст. 261 ТК РФ). Не имеет значения, знал работодатель о беременности или нет. Суд в любом случае ее восстановит на работе, даже если к моменту рассмотрения иска в суде беременность не сохранилась", - предупреждает Виктория Рахубовская.Вероника Еликова, директор по персоналу “Т1 Интеграция”, рассказывает о неоднозначности судебной практики по прогулам: “Например, при подаче дела о единственном прогуле на рассмотрение в суд скорее всего решение будет принято в пользу работника. Суд также будет учитывать обстоятельства, послужившие основанием для оформления прогула. После единичного случая суд обычно предлагает вынести человеку выговор или замечание, провести разъяснительную беседу. Если сотрудник систематически не появляется на работе более четырех часов (два и более прогула) без уважительных причин, это уже крайне высокий риск увольнения”СрокиУволить за прогул можно в течение одного месяца со дня его обнаружения и не позднее шести месяцев со дня его совершения. Время болезни работника, пребывания его в отпуске в срок не входит. Днем обнаружения прогула при этом следует считать день, когда лицу, которому по работе подчинен работник, стало известно о совершении проступка."За один месяц работодателю необходимо кроме фиксации прогула успеть направить требование о предоставлении объяснительной от работника и подождать два дня, гарантированные законом работнику на представление объяснений. Например, 1 ноября работодатель составил акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте в течение всего рабочего дня, 3 ноября он был уведомлен о представлении объяснительной, 6 декабря работодатель издал приказ об увольнении в связи с прогулом. Такой приказ является незаконным, поскольку составлен за пределами сроков привлечения к дисциплинарной ответственности", - уточняет Валерий Ржановский.Но бывают исключения, например, когда по результатам ревизий финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки будет обнаружено нарушение. В этом случае срок увеличивается до двух лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ).ПриказПриказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора оформляется по форме Т-8 (при увольнении одного работника) или Т-8а (при увольнении нескольких работников) в соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" в последний рабочий день увольняемого.Документ подписывается руководителем организации или уполномоченным им лицом и предъявляется работнику (работникам) под подпись."В случаях когда невозможно ознакомить сотрудника с приказом или он отказывается его подписывать, на документе делается соответствующая отметка", - отмечает Вячеслав Бобрышев.В строке "Основание (документ, номер, дата)" нужно указать акт об отсутствии работника на рабочем месте, докладную записку его непосредственного руководителя, уведомление о представлении письменного объяснения, акт о его непредставлении и т.д.Запись в трудовойРаботодатель обязан внести запись об увольнении за прогул в трудовую книжку работника. Например:"Трудовой договор расторгнут в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей: прогулом, подпункт "А" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации". Дополнительно запись об увольнении вносится в личную карточку.В случае перехода сотрудника на электронную трудовую книжку запись производится в ЭТК и распечатанная выписка передается уволенному.РасчетВ день увольнения работодатель обязан выплатить все суммы, которые причитаются сотруднику: заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск. Время прогула исключается из расчета и оплате не подлежит.Выдача документовВ день увольнения работнику выдается трудовая книжка с соответствующей записью, а по его письменному заявлению в соответствии со статьей 62 ТК РФ копии документов, связанные с работой.При выдаче сотруднику на руки трудовой книжки от него берется расписка в ее получении, проставляемая в книге учета движения трудовых книжек. Если в день увольнения он отсутствует на работе либо отказывается от ее получения на руки (должен быть составлен акт, подписанный свидетелями), работодатель обязан отправить по адресу уволенного заказное письмо с требованием явиться за документами или дать согласие на отправку их по почте (такая пересылка допускается только с его согласия). Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи со дня направления такого уведомления (ст. 84.1. ТК РФ)."На практике встречались случаи, когда уволенный сотрудник в судебном процессе заявлял, что он действительно получал конверт с письмом от работодателя, но в письме был чистый лист бумаги (направлена поздравительная открытка, какое-либо иное несущественное уведомление и тому подобное). Таким образом, во избежание подобных ситуаций и с целью обеспечения возможности работодателя отстоять свою позицию в суде, рекомендуется при отправке письма с уведомлением составить опись вложения (она заверяется сотрудниками почтового отделения), в которой четко указать, что работнику отправлено", - предупреждает Вячеслав Бобрышев.

https://ria.ru/20210226/uvolnenie-1599005148.html

https://rsport.ria.ru/20210115/futbol-1593190306.html

https://ria.ru/20201214/zabastovka-1589189276.html

https://ria.ru/20190917/1558779683.html

https://ria.ru/20200924/udalenka-1577687192.html

https://ria.ru/20200817/1575880718.html

https://ria.ru/20200514/1571407267.html

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общество, россия, европейская юридическая служба, сергей сухоставец