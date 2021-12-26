https://ria.ru/20211226/obyasnitelnaya-1765459364.html

Как написать объяснительную: права сотрудника, советы юриста, образцы

Объяснительная записка: как писать правильно, образец, виды и причины

Как написать объяснительную: права сотрудника, советы юриста, образцы

Даже самым ответственным сотрудникам порой приходится объясняться перед руководством. Причиной может быть любое нарушение порядка на работе, включая отсутствие... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T09:00

2021-12-26T09:00

2021-12-26T09:00

общество

работа

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Даже самым ответственным сотрудникам порой приходится объясняться перед руководством. Причиной может быть любое нарушение порядка на работе, включая отсутствие на рабочем месте и невыполнение обязанностей. Как правильно писать объяснительную записку на имя директора: образцы и примеры, – в материале РИА Новости.Что такое объяснительная запискаОбъяснительная записка – это документ, в котором сотрудник объясняет руководителю причины инцидента, произошедшего на рабочем месте.Цель объяснительной записки – прояснить ситуацию и причины ее возникновения с точки зрения виновника события.Необходимость написания объяснительной записки возникает в случае нарушения производственного процесса. Например: при опоздании на работу, прогуле или отказе выполнять поручения руководителя.Зачем пишутВ случае спорных ситуаций в рабочем коллективе объяснительная записка помогает расставить все точки над "и"."Объяснительная записка – это внутренний документ организации, необходимость написания которого возникает в ходе исполнения трудовых обязанностей сотрудников", – поясняет Светлана Чибирикова, ведущий юрисконсульт.Отказ писать объяснительную чаще всего воспринимается как признание работником собственной вины. Это приводит к дисциплинарному взысканию или даже к увольнению. Чтобы не допустить такого исхода и разобраться в ситуации, руководство требует от сотрудника дать письменные объяснения.После того как руководитель получил объяснительную записку или отказ от нее, он может поступить следующим образом:АдресатЗачастую адресатом объяснительной записки выступает директор компании. Если предприятие представляет собой огромную организационную структуру, писать записку стоит своему непосредственному руководителю.В каждой компании должны существовать "Правила внутреннего распорядка". В этом локальном нормативном акте обычно указана должность и имя человека, которому должна быть адресована объяснительная записка.ВидыОбъяснительные записки бывают двух видов: оправдательная и пояснение действий двух лиц.ОправдательнаяПисать такую записку необходимо в тех случаях, когда нужно пояснить свою ошибку или причины бездействия на рабочем месте. Основные нарушения: опоздание на работу, прогул, нетрезвое состояние, нанесение материального ущерба работодателю.Пояснения или описание действий других лицТакую объяснительную записку руководитель требует, когда в ситуации замешаны несколько человек и кто из них виновен – непонятно.В объяснительной нужно указать подробно, кто за что отвечал и что происходило. Руководитель анализирует текст и делает выводы о том, кто виноват в ситуации."Бывают случаи, когда невозможно исполнить какое-либо указание руководителя из-за непредоставления нужной информации со стороны другого сотрудника. В данном случае лицо, не исполнившее надлежащим образом поручение начальника, должно в объяснительной записке указать на невозможность выполнения задачи, поскольку сведения, запрошенные у ответственного сотрудника, не предоставлены в установленный срок", – рекомендует эксперт.Уведомление работника о даче объясненияПотребовать объяснительную записку руководитель может как в устной, так и в письменной в форме. Предпочтительнее в такой ситуации письменная форма, поскольку она послужит доказательством того, что требование было составлено и передано работнику. Помимо этого, в таком документе отмечают крайний срок, когда сотрудник должен дать письменное объяснение.Однако в большинстве случаев требование о предоставлении объяснительной поступает от руководства устно.Единой формы уведомления о даче объяснения не существует. Руководители составляют его в свободном формате.Письменный вариант документа должен включать в себя определенную информацию:Если работник отказывается ставить подпись в таком документе, можно отправить его почтой с уведомлением о вручении или зачитать вслух при специально созванной комиссии.Правила составленияОбъяснительную записку можно написать от руки или представить в печатном виде. Главное, чтобы этот документ был заверен подписью с расшифровкой.Некоторые правила, которых нужно придерживаться в объяснительной записке:ИнструкцияПри написании любой объяснительной записки эксперты рекомендуют соблюдать определенный порядок:В основной части нужно обозначить причины совершенного нарушения: корректно и, по возможности, кратко изложить ситуацию и привести аргументы в свою пользу. Не стоит перегружать записку малозначительными деталями. Длинный текст может вызвать раздражение у работодателя.В объяснительной записке могут быть приложения. Это любые документы, которые подтверждают доводы написавшего объяснительную. Например, справка о болезни или травме подтвердит то, что сотрудник не присутствовал на работе по уважительной причине.Сроки написания и сроки храненияРаботодатель не может назначить дисциплинарное взыскание в течение двух рабочих дней после уведомления работника о необходимости предоставить объяснения о сложившийся ситуации. В этот срок не входит период отпуска и болезни.Если сотрудник не оформил записку в течение двух дней, срок считается истекшим.Сроки хранения объяснительных записок напрямую связаны с ее содержанием.Например, если в записке содержится информация о нарушениях правил внутреннего трудового распорядка, такой документ хранится не менее одного года. Объяснительные записки, содержащие факты о коррупционных правонарушениях, нужно хранить в течение длительного времени.Отказ от объяснительнойПисать объяснительную или нет – решает каждый самостоятельно.Но, отказываясь писать объяснительную записку, работник не решает проблему, а, наоборот, усложняет ситуацию. В большинстве случаев отказ воспринимается работодателем как признание собственной вины. В таком случае наказание может быть более серьезным, отмечают эксперты.Отказ сотрудника необходимо зафиксировать в виде акта. Акт об отказе подтверждает, что работодатель предлагал сотруднику пояснить ситуацию, но тот отказался от этого права. Составить акт можно только после истечения срока написания объяснительной.Отличие объяснительной записки от служебнойГлавное отличие объяснительной записки от служебной — другая цель.Цель объяснительной записки – пояснить ситуацию. Цель служебной записки – оперативно решить вопрос, который требует письменного изложения.Адресат объяснительной – вышестоящее лицо, руководитель. Адресатом служебной записки может быть не только руководитель, но и сотрудник, находящийся на одном уровне с составителем записки.

https://ria.ru/20110211/332692124.html

https://ria.ru/20211122/shtrafy-1760105836.html

https://ria.ru/20200915/karera-1577240613.html

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общество, работа, россия