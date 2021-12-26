Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/obyasnitelnaya-1765459364.html
Как написать объяснительную: права сотрудника, советы юриста, образцы
Объяснительная записка: как писать правильно, образец, виды и причины
Как написать объяснительную: права сотрудника, советы юриста, образцы
Даже самым ответственным сотрудникам порой приходится объясняться перед руководством. Причиной может быть любое нарушение порядка на работе, включая отсутствие... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:00
2021-12-26T09:00
общество
работа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765486688_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_04f99fbd731e53c94fc90ce6e0b892a8.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Даже самым ответственным сотрудникам порой приходится объясняться перед руководством. Причиной может быть любое нарушение порядка на работе, включая отсутствие на рабочем месте и невыполнение обязанностей. Как правильно писать объяснительную записку на имя директора: образцы и примеры, – в материале РИА Новости.Что такое объяснительная запискаОбъяснительная записка – это документ, в котором сотрудник объясняет руководителю причины инцидента, произошедшего на рабочем месте.Цель объяснительной записки – прояснить ситуацию и причины ее возникновения с точки зрения виновника события.Необходимость написания объяснительной записки возникает в случае нарушения производственного процесса. Например: при опоздании на работу, прогуле или отказе выполнять поручения руководителя.Зачем пишутВ случае спорных ситуаций в рабочем коллективе объяснительная записка помогает расставить все точки над "и"."Объяснительная записка – это внутренний документ организации, необходимость написания которого возникает в ходе исполнения трудовых обязанностей сотрудников", – поясняет Светлана Чибирикова, ведущий юрисконсульт.Отказ писать объяснительную чаще всего воспринимается как признание работником собственной вины. Это приводит к дисциплинарному взысканию или даже к увольнению. Чтобы не допустить такого исхода и разобраться в ситуации, руководство требует от сотрудника дать письменные объяснения.После того как руководитель получил объяснительную записку или отказ от нее, он может поступить следующим образом:АдресатЗачастую адресатом объяснительной записки выступает директор компании. Если предприятие представляет собой огромную организационную структуру, писать записку стоит своему непосредственному руководителю.В каждой компании должны существовать "Правила внутреннего распорядка". В этом локальном нормативном акте обычно указана должность и имя человека, которому должна быть адресована объяснительная записка.ВидыОбъяснительные записки бывают двух видов: оправдательная и пояснение действий двух лиц.ОправдательнаяПисать такую записку необходимо в тех случаях, когда нужно пояснить свою ошибку или причины бездействия на рабочем месте. Основные нарушения: опоздание на работу, прогул, нетрезвое состояние, нанесение материального ущерба работодателю.Пояснения или описание действий других лицТакую объяснительную записку руководитель требует, когда в ситуации замешаны несколько человек и кто из них виновен – непонятно.В объяснительной нужно указать подробно, кто за что отвечал и что происходило. Руководитель анализирует текст и делает выводы о том, кто виноват в ситуации."Бывают случаи, когда невозможно исполнить какое-либо указание руководителя из-за непредоставления нужной информации со стороны другого сотрудника. В данном случае лицо, не исполнившее надлежащим образом поручение начальника, должно в объяснительной записке указать на невозможность выполнения задачи, поскольку сведения, запрошенные у ответственного сотрудника, не предоставлены в установленный срок", – рекомендует эксперт.Уведомление работника о даче объясненияПотребовать объяснительную записку руководитель может как в устной, так и в письменной в форме. Предпочтительнее в такой ситуации письменная форма, поскольку она послужит доказательством того, что требование было составлено и передано работнику. Помимо этого, в таком документе отмечают крайний срок, когда сотрудник должен дать письменное объяснение.Однако в большинстве случаев требование о предоставлении объяснительной поступает от руководства устно.Единой формы уведомления о даче объяснения не существует. Руководители составляют его в свободном формате.Письменный вариант документа должен включать в себя определенную информацию:Если работник отказывается ставить подпись в таком документе, можно отправить его почтой с уведомлением о вручении или зачитать вслух при специально созванной комиссии.Правила составленияОбъяснительную записку можно написать от руки или представить в печатном виде. Главное, чтобы этот документ был заверен подписью с расшифровкой.Некоторые правила, которых нужно придерживаться в объяснительной записке:ИнструкцияПри написании любой объяснительной записки эксперты рекомендуют соблюдать определенный порядок:В основной части нужно обозначить причины совершенного нарушения: корректно и, по возможности, кратко изложить ситуацию и привести аргументы в свою пользу. Не стоит перегружать записку малозначительными деталями. Длинный текст может вызвать раздражение у работодателя.В объяснительной записке могут быть приложения. Это любые документы, которые подтверждают доводы написавшего объяснительную. Например, справка о болезни или травме подтвердит то, что сотрудник не присутствовал на работе по уважительной причине.Сроки написания и сроки храненияРаботодатель не может назначить дисциплинарное взыскание в течение двух рабочих дней после уведомления работника о необходимости предоставить объяснения о сложившийся ситуации. В этот срок не входит период отпуска и болезни.Если сотрудник не оформил записку в течение двух дней, срок считается истекшим.Сроки хранения объяснительных записок напрямую связаны с ее содержанием.Например, если в записке содержится информация о нарушениях правил внутреннего трудового распорядка, такой документ хранится не менее одного года. Объяснительные записки, содержащие факты о коррупционных правонарушениях, нужно хранить в течение длительного времени.Отказ от объяснительнойПисать объяснительную или нет – решает каждый самостоятельно.Но, отказываясь писать объяснительную записку, работник не решает проблему, а, наоборот, усложняет ситуацию. В большинстве случаев отказ воспринимается работодателем как признание собственной вины. В таком случае наказание может быть более серьезным, отмечают эксперты.Отказ сотрудника необходимо зафиксировать в виде акта. Акт об отказе подтверждает, что работодатель предлагал сотруднику пояснить ситуацию, но тот отказался от этого права. Составить акт можно только после истечения срока написания объяснительной.Отличие объяснительной записки от служебнойГлавное отличие объяснительной записки от служебной — другая цель.Цель объяснительной записки – пояснить ситуацию. Цель служебной записки – оперативно решить вопрос, который требует письменного изложения.Адресат объяснительной – вышестоящее лицо, руководитель. Адресатом служебной записки может быть не только руководитель, но и сотрудник, находящийся на одном уровне с составителем записки.
https://ria.ru/20110211/332692124.html
https://ria.ru/20211122/shtrafy-1760105836.html
https://ria.ru/20200915/karera-1577240613.html
https://ria.ru/20211020/rabota-1755347006.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765486688_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_9607b2dd2401f76a2bbbe8a69ee007e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, работа, россия
09:00 26.12.2021
 

Как написать объяснительную: права сотрудника, советы юриста, образцы

© Depositphotos / fizkesОбъяснительная записка
Объяснительная записка - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Depositphotos / fizkes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Даже самым ответственным сотрудникам порой приходится объясняться перед руководством. Причиной может быть любое нарушение порядка на работе, включая отсутствие на рабочем месте и невыполнение обязанностей. Как правильно писать объяснительную записку на имя директора: образцы и примеры, – в материале РИА Новости.

Что такое объяснительная записка

Объяснительная записка – это документ, в котором сотрудник объясняет руководителю причины инцидента, произошедшего на рабочем месте.
Цель объяснительной записки – прояснить ситуацию и причины ее возникновения с точки зрения виновника события.
Необходимость написания объяснительной записки возникает в случае нарушения производственного процесса. Например: при опоздании на работу, прогуле или отказе выполнять поручения руководителя.
Умер хомячок и другие нелепые оправдания при опоздании на работу - РИА Новости, 1920, 11.02.2011
11 февраля 2011, 14:47
"Умер хомячок" и другие нелепые оправдания при опоздании на работуЕсли ваш начальник равнодушно относится к тому, во сколько вы приходите на работу, считайте, вам повезло. Но, как правило, на опоздания начальство реагирует негативно. Конечно, ситуации бывают разные, но существует целый список совершенно нелепых по своей сути "отмазок", которым вряд ли поверят.

Зачем пишут

В случае спорных ситуаций в рабочем коллективе объяснительная записка помогает расставить все точки над "и".
"Объяснительная записка – это внутренний документ организации, необходимость написания которого возникает в ходе исполнения трудовых обязанностей сотрудников", – поясняет Светлана Чибирикова, ведущий юрисконсульт.
Отказ писать объяснительную чаще всего воспринимается как признание работником собственной вины. Это приводит к дисциплинарному взысканию или даже к увольнению. Чтобы не допустить такого исхода и разобраться в ситуации, руководство требует от сотрудника дать письменные объяснения.
После того как руководитель получил объяснительную записку или отказ от нее, он может поступить следующим образом:
  1. 1
    Простить сотрудника за его ошибку, если он приводит уважительную причину. В таком случае руководитель может с пониманием отнестись к проблеме и не наказывать работника.
  2. 2
    Наложить дисциплинарное взыскание. Такой приказ издается в течение тридцати дней со дня обнаружения нарушения. После чего в течение трех дней работник должен ознакомиться с документом и подписать его. В случае если сотрудник не согласен с дисциплинарным взысканием, он может обжаловать его в суде или в государственной инспекции труда.
Офис - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 06:47
Исследование показало, что треть россиян работали в фирмах, где есть штрафы

Адресат

Зачастую адресатом объяснительной записки выступает директор компании. Если предприятие представляет собой огромную организационную структуру, писать записку стоит своему непосредственному руководителю.
В каждой компании должны существовать "Правила внутреннего распорядка". В этом локальном нормативном акте обычно указана должность и имя человека, которому должна быть адресована объяснительная записка.

Виды

Объяснительные записки бывают двух видов: оправдательная и пояснение действий двух лиц.

Оправдательная

Писать такую записку необходимо в тех случаях, когда нужно пояснить свою ошибку или причины бездействия на рабочем месте. Основные нарушения: опоздание на работу, прогул, нетрезвое состояние, нанесение материального ущерба работодателю.
© Depositphotos / mustang.marshal@gmail.comМужчина пишет объяснительную
Мужчина пишет объяснительную - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Depositphotos / mustang.marshal@gmail.com
Мужчина пишет объяснительную

Пояснения или описание действий других лиц

Такую объяснительную записку руководитель требует, когда в ситуации замешаны несколько человек и кто из них виновен – непонятно.
В объяснительной нужно указать подробно, кто за что отвечал и что происходило. Руководитель анализирует текст и делает выводы о том, кто виноват в ситуации.
"Бывают случаи, когда невозможно исполнить какое-либо указание руководителя из-за непредоставления нужной информации со стороны другого сотрудника. В данном случае лицо, не исполнившее надлежащим образом поручение начальника, должно в объяснительной записке указать на невозможность выполнения задачи, поскольку сведения, запрошенные у ответственного сотрудника, не предоставлены в установленный срок", – рекомендует эксперт.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября 2020, 03:12
Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры

Уведомление работника о даче объяснения

Потребовать объяснительную записку руководитель может как в устной, так и в письменной в форме. Предпочтительнее в такой ситуации письменная форма, поскольку она послужит доказательством того, что требование было составлено и передано работнику. Помимо этого, в таком документе отмечают крайний срок, когда сотрудник должен дать письменное объяснение.
Однако в большинстве случаев требование о предоставлении объяснительной поступает от руководства устно.
Единой формы уведомления о даче объяснения не существует. Руководители составляют его в свободном формате.
Письменный вариант документа должен включать в себя определенную информацию:
  • название организации;
  • адресат (ФИО и должность работника);
  • суть нарушения;
  • просьба предоставить объяснительную;
  • подпись руководителя и дата.
Если работник отказывается ставить подпись в таком документе, можно отправить его почтой с уведомлением о вручении или зачитать вслух при специально созванной комиссии.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 11:12
Названы шесть главных причин увольнения россиян

Правила составления

Объяснительную записку можно написать от руки или представить в печатном виде. Главное, чтобы этот документ был заверен подписью с расшифровкой.
Некоторые правила, которых нужно придерживаться в объяснительной записке:
  1. 1
    Текст должен быть изложен в официально-деловом стиле без употребления просторечий.
  2. 2
    Форма написания основной части – свободная.
  3. 3
    Информация должна быть достоверной.
  4. 4
    Адресант – сотрудник организации.
  5. 5
    Подпись и дата оформления обязательно должны присутствовать в записке.
© Depositphotos / fizkesДевушка держит в руках объяснительную
Девушка держит в руках объяснительную - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Depositphotos / fizkes
Девушка держит в руках объяснительную

Инструкция

При написании любой объяснительной записки эксперты рекомендуют соблюдать определенный порядок:
  1. 1
    В правом верхнем углу должен быть указан адресат: ФИО и должность.
  2. 2
    Под адресатом указывается должность и ФИО составителя записки.
  3. 3
    Ниже указывается название документа – "объяснительная".
  4. 4
    Далее – основная часть. В ней излагается вся ситуация, поясняются причины ее возникновения, место и время.
  5. 5
    В конце документа ставится дата составления и подпись составителя.
В основной части нужно обозначить причины совершенного нарушения: корректно и, по возможности, кратко изложить ситуацию и привести аргументы в свою пользу. Не стоит перегружать записку малозначительными деталями. Длинный текст может вызвать раздражение у работодателя.
В объяснительной записке могут быть приложения. Это любые документы, которые подтверждают доводы написавшего объяснительную. Например, справка о болезни или травме подтвердит то, что сотрудник не присутствовал на работе по уважительной причине.
Образец написания объяснительной записки
Образец написания объяснительной записки
Образец написания объяснительной записки

Сроки написания и сроки хранения

Работодатель не может назначить дисциплинарное взыскание в течение двух рабочих дней после уведомления работника о необходимости предоставить объяснения о сложившийся ситуации. В этот срок не входит период отпуска и болезни.
Если сотрудник не оформил записку в течение двух дней, срок считается истекшим.
Сроки хранения объяснительных записок напрямую связаны с ее содержанием.
Например, если в записке содержится информация о нарушениях правил внутреннего трудового распорядка, такой документ хранится не менее одного года. Объяснительные записки, содержащие факты о коррупционных правонарушениях, нужно хранить в течение длительного времени.
Образец написания объяснительной записки
Образец написания объяснительной записки
Образец написания объяснительной записки

Отказ от объяснительной

Писать объяснительную или нет – решает каждый самостоятельно.
Но, отказываясь писать объяснительную записку, работник не решает проблему, а, наоборот, усложняет ситуацию. В большинстве случаев отказ воспринимается работодателем как признание собственной вины. В таком случае наказание может быть более серьезным, отмечают эксперты.
Отказ сотрудника необходимо зафиксировать в виде акта. Акт об отказе подтверждает, что работодатель предлагал сотруднику пояснить ситуацию, но тот отказался от этого права. Составить акт можно только после истечения срока написания объяснительной.

Отличие объяснительной записки от служебной

Главное отличие объяснительной записки от служебной — другая цель.
Цель объяснительной записки – пояснить ситуацию. Цель служебной записки – оперативно решить вопрос, который требует письменного изложения.
Адресат объяснительной – вышестоящее лицо, руководитель. Адресатом служебной записки может быть не только руководитель, но и сотрудник, находящийся на одном уровне с составителем записки.
CC0 / Karolina Grabowska / Женщина пишет объяснительную записку
Женщина пишет объяснительную записку - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
CC0 / Karolina Grabowska /
Женщина пишет объяснительную записку
 
ОбществоРаботаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
09:52Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
09:47Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:37Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
09:24В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне
09:03В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
08:56Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок
08:42Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
08:28В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
08:13"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
07:41На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
07:20Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
06:51В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
05:43В США придумали способ для шантажа России
04:33СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
04:20Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения
04:15Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
04:08AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
03:49В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
03:15Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Лента новостейМолния
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемиюИсследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночьМосквичам рассказали о погоде в воскресенье Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодовВ США назвали черту Зеленского, которая приведет к войнеВ Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступокМакрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресеньеНа Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный постКулеба заявил о доминировании России в Азовском мореВ МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами РоссииВ США придумали способ для шантажа РоссииСМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОДиетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похуденияЭксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литрAT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же деньВ "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами