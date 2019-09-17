Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков заявил, что считает исторически справедливым возвращение Крыму прежнего названия Таврида, с учетом нынешнего привычного названия полуострова он мог бы называться Крым Таврида.

Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название Таврида. Мнения относительно этой идеи разделились. В частности, кандидат на пост спикера парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что нет смысла спекулировать на этом, и данная инициатива рассматриваться не будет. Депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек заявил, что тему названия республики даже не стоит обсуждать. При этом представитель исполнительной власти Крыма в СФ Ольга Ковитиди считает, что вопрос о втором названии Крыма ставить можно и нужно. А вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что эта идея сначала должна получить поддержку общества.

"Я как русский человек, который хорошо знает историю Крыма, высказался бы за восстановление исторически справедливого названия полуострова - Таврида", - сказал Цеков РИА Новости.

Он напомнил, что после издания Екатериной II манифеста о присоединении Крыма к России в 1783 году полуостров получил сначала название Таврической губернии, а затем - Таврической области. "Я за то, чтобы дискуссия по этому вопросу велась. Учитывая, что Крым - это уже бренд, название, известное во всем мире, можно было бы назвать полуостров Крым Таврида", - считает сенатор.

Он напомнил, что в России уже существует подобный опыт, когда регионы носят несколько названий, например, Саха Якутия или Северная Осетия - Алания.