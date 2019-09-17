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РИА Новости

Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма

15:18 17.09.2019 (обновлено: 18:14 17.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков
Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков заявил, что считает исторически справедливым возвращение Крыму прежнего названия Таврида, с учетом нынешнего привычного названия полуострова он мог бы называться Крым Таврида.
Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название Таврида. Мнения относительно этой идеи разделились. В частности, кандидат на пост спикера парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что нет смысла спекулировать на этом, и данная инициатива рассматриваться не будет. Депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек заявил, что тему названия республики даже не стоит обсуждать. При этом представитель исполнительной власти Крыма в СФ Ольга Ковитиди считает, что вопрос о втором названии Крыма ставить можно и нужно. А вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что эта идея сначала должна получить поддержку общества.
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"Я как русский человек, который хорошо знает историю Крыма, высказался бы за восстановление исторически справедливого названия полуострова - Таврида", - сказал Цеков РИА Новости.

Он напомнил, что после издания Екатериной II манифеста о присоединении Крыма к России в 1783 году полуостров получил сначала название Таврической губернии, а затем - Таврической области. "Я за то, чтобы дискуссия по этому вопросу велась. Учитывая, что Крым - это уже бренд, название, известное во всем мире, можно было бы назвать полуостров Крым Таврида", - считает сенатор.
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Он напомнил, что в России уже существует подобный опыт, когда регионы носят несколько названий, например, Саха Якутия или Северная Осетия - Алания.
Цеков также высказался за возвращение центральной улице Симферополя прежнего названия - Екатерининская. Сейчас улица носит имя Карла Маркса.
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Сергей ЦековСовет Федерации РФКрымРоссияОбщество
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