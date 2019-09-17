Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков усомнился в существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе, о которой рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Сенатор также призвал украинскую сторону прекратить угрожать Москве радикальными мерами.
"Никакой "формулы Зеленского" решения проблемы Донбасса не существует. Есть Минские соглашения, которые Киев не хочет выполнять. И уж точно не надо пугать никого "радикальными мерами". Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался - до поражения на выборах. Обреченный путь".
Накануне Пристайко заявил, что одна из составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам в том случае, если в ближайшее время не получится решить существующие проблемы. Министр также добавил, что "на все про все" у властей страны есть лишь полгода-год.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал единственным путем к достижению мира в Донбассе дипломатию. При этом он выразил мнение, что санкции являются действенным и мощным оружием.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru