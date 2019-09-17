Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу

"Никакой "формулы Зеленского" решения проблемы Донбасса не существует. Есть Минские соглашения, которые Киев не хочет выполнять. И уж точно не надо пугать никого "радикальными мерами". Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался - до поражения на выборах. Обреченный путь".

Накануне Пристайко заявил, что одна из составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам в том случае, если в ближайшее время не получится решить существующие проблемы. Министр также добавил, что "на все про все" у властей страны есть лишь полгода-год.