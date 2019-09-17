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РИА Новости
Туризм

Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре

14:58 17.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Начало учебного года в России лучше перенести на октябрь, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"Вот смотрите: сейчас сентябрь, все пошли учиться… Мы не разрешаем им (связанным со сферой образования людям - ред.) поехать отдыхать. Полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории. Зачем? Давайте учиться с 1 октября и летом учиться по июль. Каникулы летние только август и сентябрь, то есть мы не сокращаем учебный год", - сказал он, в интервью телеканалу "Россия-24", отметив, что это может коснуться около 30 млн человек.

Жириновский добавил, что с переносом начала учебного года "мы продлим лето". "Май, июнь, июль - везде хорошо, поэтому август-сентябрь все могут уже ехать на юг, потому что кое-где уже наступает осень", - отметил он.
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ТуризмЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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