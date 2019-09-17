Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре

"Вот смотрите: сейчас сентябрь, все пошли учиться… Мы не разрешаем им (связанным со сферой образования людям - ред.) поехать отдыхать. Полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории. Зачем? Давайте учиться с 1 октября и летом учиться по июль. Каникулы летние только август и сентябрь, то есть мы не сокращаем учебный год", - сказал он, в интервью телеканалу "Россия-24", отметив, что это может коснуться около 30 млн человек.