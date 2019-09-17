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РИА Новости

На Ставрополье предложили провести эксперимент с "четырехдневкой"

13:10 17.09.2019 (обновлено: 14:30 17.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
КИСЛОВОДСК, 17 сен — РИА Новости. Ставропольский край обязательно будет участвовать в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Владимиров.
Он пообещал предоставить площадки, если будет подобное поручение.

"Вполне возможно, это будут площадки наших подведомственных учреждений, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности в Ставропольском крае", — сказал Владимиров.

Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд обсудит эксперимент по введению "четырехдневки" на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. К нему относятся 266 субъектов малого и среднего бизнеса из 30 регионов, в том числе Ставропольского края.
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Четырехдневная рабочая неделя

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".
"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.
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Все за и против четырехдневной рабочей недели
Однако министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.
В свою очередь, согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.
Также спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Подготовить соответствующие законопроекты могут по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями.
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