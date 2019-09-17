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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Первое заседание Мосгордумы в новом составе пройдет 19 сентября

12:48 17.09.2019
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© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
Табличка на здании Московской городской думы. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первое заседание Мосгордумы в новом составе пройдет 19 сентября, соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его официальном портале.
"Созвать первое заседание Московской городской думы седьмого созыва 19 сентября 2019 года", - говорится в документе.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Избранные депутаты седьмого созыва принесут присягу и вступят в должность во вторник. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три.
В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва. Среди них экс-спикер столичного парламента Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко. Шапошников лидирует в 12 избирательном округе, после обработки 100% протоколов он набрал 40,83% голосов, Губенко в 37 округе набрал 58,29% голосов. Другой заместитель спикера Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
10 сентября, 14:37Выборы в Мосгордуму
Эксперт прокомментировал новый состав Мосгордумы
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Выборы в МосгордумуАлексей ШапошниковКПРФЯблокоМосковская городская думаНиколай ГубенкоСергей СобянинМоскваРоссия
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