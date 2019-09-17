Первое заседание Мосгордумы в новом составе пройдет 19 сентября

Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Избранные депутаты седьмого созыва принесут присягу и вступят в должность во вторник. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три.