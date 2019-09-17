Экономист рассказал, почему МВФ может не дать кредит Украине

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинский экономист Сергей Фурса считает, что решение вопроса по Приватбанку в пользу его бывшего владельца, олигарха Игоря Коломойского, может стать поводом для отказа Международного валютного фонда дать кредит Украине.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Суд в Киеве в апреле года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка, решение было принято по иску Коломойского.
"Что касается Коломойского, он действительно является проблемой, потому что четко и публично все наши западные партнеры очертили красные линии, и Приватбанк — за их пределами. То есть, наше сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы Приватбанка, а если точнее — нерешения ее в пользу Коломойского. Если вопрос будет решен в его пользу, это точно может парализовать любое сотрудничество", - цитирует заявление Фурсы во вторник сайт Obozrevatel.
Ранее сообщалось, что миссия МВФ начала свою работу во вторник на Украине, планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе, а также стороны проведут переговоры о новом кредитовании. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в среду на брифинге, что кабинет министров Украины приступил к переговорам с миссией Международного валютного фонда.
В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.