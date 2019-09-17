Экономист рассказал, почему МВФ может не дать кредит Украине

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинский экономист Сергей Фурса считает, что решение вопроса по Приватбанку в пользу его бывшего владельца, олигарха Игоря Коломойского, может стать поводом для отказа Международного валютного фонда дать кредит Украине.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Суд в Киеве в апреле года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка, решение было принято по иску Коломойского.

"Что касается Коломойского, он действительно является проблемой, потому что четко и публично все наши западные партнеры очертили красные линии, и Приватбанк — за их пределами. То есть, наше сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы Приватбанка, а если точнее — нерешения ее в пользу Коломойского. Если вопрос будет решен в его пользу, это точно может парализовать любое сотрудничество", - цитирует заявление Фурсы во вторник сайт Obozrevatel

Ранее сообщалось, что миссия МВФ начала свою работу во вторник на Украине, планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе, а также стороны проведут переговоры о новом кредитовании. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в среду на брифинге, что кабинет министров Украины приступил к переговорам с миссией Международного валютного фонда.