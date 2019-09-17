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РИА Новости

Датский эксперт оценил вероятность продажи Гренландии США

09:37 17.09.2019 (обновлено: 09:39 17.09.2019)
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© REUTERS / Alister Doyle/File PhotoДети играют на айсберге на пляже в Нууке, Гренландия
Дети играют на айсберге на пляже в Нууке, Гренландия
© REUTERS / Alister Doyle/File Photo
Дети играют на айсберге на пляже в Нууке, Гренландия
КОПЕНГАГЕН, 17 сен - РИА Новости. Датчане воспринимают слова президента США Дональда Трампа об интересе к покупке Гренландии не более чем как шутку, это невозможно, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
В августе в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Штатами Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. После этого Трамп отменил визит в Копенгаген.
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
18 августа, 08:00РИА Новости
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
"Это случалось в прошлом (покупка и продажа территорий – Прим. ред.). Думаю, вы понимаете, что в Дании покупка Гренландии воспринимается не более чем как шутка. Трамп думает, что всем можно торговать, но, как вы знаете, Гренландия – это часть Дании. Конечно, мы не думаем о ней каждый день, но определенная часть моих налогов идет на субсидии Гренландии", - сказал Якобсен.
"Если бы США купили Северную Ирландию, мы бы сразу столкнулись с Brexit, все было бы гораздо проще. Но дела так не делаются. Границы между странами меняются в основном в результате войн, не так ли? А не в результате купли-продажи", - добавил собеседник агентства.
Остров, который не продается. Льды и айсберги Гренландии
© AP Photo / Felipe Dana

Гренландия — автономная территория Дании, остров, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Европейцы открыли Гренландию в 982 году, когда на остров высадились норвежские викинги во главе со скандинавским мореплавателем Эриком Торвальдсоном Рыжим. Он основал здесь колонию и дал ей название "Гренландия" — "Зеленая земля". По одной из версий, неподходящее для ледяной страны имя должно было привлечь больше поселенцев в эти места, а по другой — остров в то время действительно был покрыт растительностью.

Ледник Хельхайм в Гренландии
1 из 12

Гренландия — автономная территория Дании, остров, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Европейцы открыли Гренландию в 982 году, когда на остров высадились норвежские викинги во главе со скандинавским мореплавателем Эриком Торвальдсоном Рыжим. Он основал здесь колонию и дал ей название "Гренландия" — "Зеленая земля". По одной из версий, неподходящее для ледяной страны имя должно было привлечь больше поселенцев в эти места, а по другой — остров в то время действительно был покрыт растительностью.

© AP Photo / Felipe Dana
© REUTERS / Alister Doyle/File Photo

Льды и снега не покидают Гренландию круглый год. Ледниковый покров занимает около 81% острова, а запаса воды там хватит, чтобы повысить уровень Мирового океана на семь метров.

Дети играют на айсберге на пляже в Нууке, Гренландия
2 из 12

Льды и снега не покидают Гренландию круглый год. Ледниковый покров занимает около 81% острова, а запаса воды там хватит, чтобы повысить уровень Мирового океана на семь метров.

© REUTERS / Alister Doyle/File Photo
© REUTERS / Lucas Jackson/File Photo

Один из самых крупных городов Восточной Гренландии Ангмагссалик находится на берегу фьорда в окружении высоких гор.

Женщина с ребенком на улице в Тасиилаке, Гренландия
3 из 12

Один из самых крупных городов Восточной Гренландии Ангмагссалик находится на берегу фьорда в окружении высоких гор.

© REUTERS / Lucas Jackson/File Photo
© AP Photo / Red Bull Content Pool/Christian Pondella

Суровый климат Гренландии притягивает туристов, любящих экстрим. В континентальной части острова можно заниматься альпинизмом на ледниках и исследовать ледяные пещеры, в прибрежной зоне — плавать среди айсбергов, наблюдать за моржами, тюленями и китами.

Восхождение в Гренландии
4 из 12

Суровый климат Гренландии притягивает туристов, любящих экстрим. В континентальной части острова можно заниматься альпинизмом на ледниках и исследовать ледяные пещеры, в прибрежной зоне — плавать среди айсбергов, наблюдать за моржами, тюленями и китами.

© AP Photo / Red Bull Content Pool/Christian Pondella
© Фото : Unsplash/Annie Spratt

Этим летом президент США Дональд Трамп заявил, что собирается купить самый большой на земле остров — Гренландию. В Дании решили, что американский лидер пошутил, и отказались от сделки.

Это не первая попытка Вашингтона приобрести Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов за остров, но также получил отказ.

Цветы в Гренландии
5 из 12

Этим летом президент США Дональд Трамп заявил, что собирается купить самый большой на земле остров — Гренландию. В Дании решили, что американский лидер пошутил, и отказались от сделки.

Это не первая попытка Вашингтона приобрести Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов за остров, но также получил отказ.

© Фото : Unsplash/Annie Spratt
© REUTERS / Social Media

Летом этого года в Гренландии особенно сильно таял лед. Так, в июле в океан стекло 197 миллиардов талой воды.

Причиной называют волну жаркого воздуха, обрушившегося на Европу.

Таяние льда в Кангерлуссуаке, Гренландия
6 из 12

Летом этого года в Гренландии особенно сильно таял лед. Так, в июле в океан стекло 197 миллиардов талой воды.

Причиной называют волну жаркого воздуха, обрушившегося на Европу.

© REUTERS / Social Media
© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand

Гренландские эскимосы (на местном языке — калааллиты) — это 90% населения острова. Остальные — датчане и другие европейцы.

Мужчина в поселке Кулусук, Гренландия
7 из 12

Гренландские эскимосы (на местном языке — калааллиты) — это 90% населения острова. Остальные — датчане и другие европейцы.

© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
© Фото : Unsplash/Annie Spratt

Хозяин этих мест белый медведь — символ Гренландии, изображен на гербе.

Белый медведь в Гренландии
8 из 12

Хозяин этих мест белый медведь — символ Гренландии, изображен на гербе.

© Фото : Unsplash/Annie Spratt
CC BY-SA 2.0 / Thiago Fernandes / Olhos

Поселок Кулусук в восточной Гренландии входит в коммуну Сермерсоок.

В Кулусуке действует международный аэропорт — один из двух в Восточной Гренландии.

Местные занимаются охотой, рыбалкой, обслуживают туристов, которые останавливаются в отеле, построенном в 1999 году.

Собака в Гренландии
9 из 12

Поселок Кулусук в восточной Гренландии входит в коммуну Сермерсоок.

В Кулусуке действует международный аэропорт — один из двух в Восточной Гренландии.

Местные занимаются охотой, рыбалкой, обслуживают туристов, которые останавливаются в отеле, построенном в 1999 году.

CC BY-SA 2.0 / Thiago Fernandes / Olhos
© Фото : Unsplash/Annie Spratt

Как известно, вершина айсберга — лишь малая его часть. Это относится и к гренландским айсбергам. Больше всего их у северо-западного побережья. В зависимости от погоды цвет айсберга меняется — от сине-черного до бирюзового и прозрачного как стекло.

Айсберги в заливе Илулиссат — из самых крупных на Земле, высотой до 30 метров. Они создают удивительные пейзажи, которые никогда не повторяются.

Айсберги в Гренландии
10 из 12

Как известно, вершина айсберга — лишь малая его часть. Это относится и к гренландским айсбергам. Больше всего их у северо-западного побережья. В зависимости от погоды цвет айсберга меняется — от сине-черного до бирюзового и прозрачного как стекло.

Айсберги в заливе Илулиссат — из самых крупных на Земле, высотой до 30 метров. Они создают удивительные пейзажи, которые никогда не повторяются.

© Фото : Unsplash/Annie Spratt
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Linda Kastrup

Авиабаза США Туле на севере острова находится на территории коммуны Каасуитсуп, но не входит в ее состав, а считается невключенной территорией. Это самая северная американская авиабаза.

Там раньше были эскимосские поселки Уумманнак и Питуффик, но всех жителей переселили в середине XX века.

Авиабаза Туле в Гренландии
11 из 12

Авиабаза США Туле на севере острова находится на территории коммуны Каасуитсуп, но не входит в ее состав, а считается невключенной территорией. Это самая северная американская авиабаза.

Там раньше были эскимосские поселки Уумманнак и Питуффик, но всех жителей переселили в середине XX века.

© REUTERS / Ritzau Scanpix/Linda Kastrup
© AP Photo / Red Bull Content Pool/Mads Pihl

Протяженность береговой линии Гренландии, изрезанной глубокими и длинными фьордами, достигает 39 тысяч километров.

Восточное побережье омывается холодным Восточно-Гренландским течением и почти весь год блокировано плавучими льдами, приносимыми из центральной части Серверного Ледовитого океана. Более доступно юго-западное побережье.

Спортсмены катаются по льду в Гренландии
12 из 12

Протяженность береговой линии Гренландии, изрезанной глубокими и длинными фьордами, достигает 39 тысяч километров.

Восточное побережье омывается холодным Восточно-Гренландским течением и почти весь год блокировано плавучими льдами, приносимыми из центральной части Серверного Ледовитого океана. Более доступно юго-западное побережье.

© AP Photo / Red Bull Content Pool/Mads Pihl
1 из 12

Гренландия — автономная территория Дании, остров, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Европейцы открыли Гренландию в 982 году, когда на остров высадились норвежские викинги во главе со скандинавским мореплавателем Эриком Торвальдсоном Рыжим. Он основал здесь колонию и дал ей название "Гренландия" — "Зеленая земля". По одной из версий, неподходящее для ледяной страны имя должно было привлечь больше поселенцев в эти места, а по другой — остров в то время действительно был покрыт растительностью.

© AP Photo / Felipe Dana
2 из 12

Льды и снега не покидают Гренландию круглый год. Ледниковый покров занимает около 81% острова, а запаса воды там хватит, чтобы повысить уровень Мирового океана на семь метров.

© REUTERS / Alister Doyle/File Photo
3 из 12

Один из самых крупных городов Восточной Гренландии Ангмагссалик находится на берегу фьорда в окружении высоких гор.

© REUTERS / Lucas Jackson/File Photo
4 из 12

Суровый климат Гренландии притягивает туристов, любящих экстрим. В континентальной части острова можно заниматься альпинизмом на ледниках и исследовать ледяные пещеры, в прибрежной зоне — плавать среди айсбергов, наблюдать за моржами, тюленями и китами.

© AP Photo / Red Bull Content Pool/Christian Pondella
5 из 12

Этим летом президент США Дональд Трамп заявил, что собирается купить самый большой на земле остров — Гренландию. В Дании решили, что американский лидер пошутил, и отказались от сделки.

Это не первая попытка Вашингтона приобрести Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов за остров, но также получил отказ.

© Фото : Unsplash/Annie Spratt
6 из 12

Летом этого года в Гренландии особенно сильно таял лед. Так, в июле в океан стекло 197 миллиардов талой воды.

Причиной называют волну жаркого воздуха, обрушившегося на Европу.

© REUTERS / Social Media
7 из 12

Гренландские эскимосы (на местном языке — калааллиты) — это 90% населения острова. Остальные — датчане и другие европейцы.

© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
8 из 12

Хозяин этих мест белый медведь — символ Гренландии, изображен на гербе.

© Фото : Unsplash/Annie Spratt
9 из 12

Поселок Кулусук в восточной Гренландии входит в коммуну Сермерсоок.

В Кулусуке действует международный аэропорт — один из двух в Восточной Гренландии.

Местные занимаются охотой, рыбалкой, обслуживают туристов, которые останавливаются в отеле, построенном в 1999 году.

CC BY-SA 2.0 / Thiago Fernandes / Olhos
10 из 12

Как известно, вершина айсберга — лишь малая его часть. Это относится и к гренландским айсбергам. Больше всего их у северо-западного побережья. В зависимости от погоды цвет айсберга меняется — от сине-черного до бирюзового и прозрачного как стекло.

Айсберги в заливе Илулиссат — из самых крупных на Земле, высотой до 30 метров. Они создают удивительные пейзажи, которые никогда не повторяются.

© Фото : Unsplash/Annie Spratt
11 из 12

Авиабаза США Туле на севере острова находится на территории коммуны Каасуитсуп, но не входит в ее состав, а считается невключенной территорией. Это самая северная американская авиабаза.

Там раньше были эскимосские поселки Уумманнак и Питуффик, но всех жителей переселили в середине XX века.

© REUTERS / Ritzau Scanpix/Linda Kastrup
12 из 12

Протяженность береговой линии Гренландии, изрезанной глубокими и длинными фьордами, достигает 39 тысяч километров.

Восточное побережье омывается холодным Восточно-Гренландским течением и почти весь год блокировано плавучими льдами, приносимыми из центральной части Серверного Ледовитого океана. Более доступно юго-западное побережье.

© AP Photo / Red Bull Content Pool/Mads Pihl
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Стин ЯкобсенSaxo BankДональд ТрампДанияСШАГренландияВ мире
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