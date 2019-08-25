Трампу отказали в Гренландии. Это даст шанс Китаю и "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Гренландия, почти полностью покрытая льдом, так остро понадобилась президенту США, что он решил ее купить. Обидевшись на тон отказа, Дональд Трамп отменил визит в Данию. Скандал напомнил о страхах Вашингтона перед Китаем и пошел на пользу российскому газопроводу в Европе.

Визит не удался

В Дании вовсю готовились к приезду американского лидера, когда стало известно, что тот хочет купить часть страны — остров Гренландию.

Идея Трампа не выглядела продуманной, и уж тем более не шло речи о какой-либо конкретике. Однако потеря территории в любом, даже гипотетическом случае, не входила в планы принимающей стороны. И это точно не та тема, с которой стоит начинать визит к партнерам.

Реакция датских властей была категоричной — Гренландия не продается. Идею назвали абсурдной и выразили надежду, что Трамп пошутил. Эпитет "абсурдный" президента США обидел, и тот отменил визит. В Дании перешли на язык дипломатии, выразив сожаление и надежду на дальнейшее сотрудничество с США, но Трамп не успокоился. Спустя несколько дней он вновь обрушился на союзника с обвинениями. На этот раз из-за расходов на оборону в НАТО.

Скандал попытались свести на нет в Госдепе. Госсекретарь Майкл Помпео провел переговоры о сотрудничестве с Королевством Дания в Арктике, в том числе в Гренландии. Однако самое интригующее здесь — причины заинтересованности Трампа в острове. Чем же так ценна покрытая льдом земля с населением в одиннадцать раз меньше, чем в Вашингтоне?

© REUTERS / Andrew Kelly Газеты с заголовками об отмене поездки Дональда Трампа в Данию на центральном вокзале Копенгагена © REUTERS / Andrew Kelly Газеты с заголовками об отмене поездки Дональда Трампа в Данию на центральном вокзале Копенгагена

Торговая войны и ресурсы

Хоть большая часть Гренландии и покрыта льдом, глобальное потепление и таяние ледников в обозримом будущем упростят доступ к богатым природным ресурсам острова. Крупные державы уже прицениваются, и особый интерес вызывают запасы редкоземельных металлов.

В последние несколько месяцев США активно ищут поставщиков за пределами Китая. Торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается второй год, и природные ресурсы в споре крупнейших экономик мира находятся далеко не на последнем месте. Редкоземельные металлы, хоть и требуются в мизерных количествах (часто не больше грамма), чрезвычайно важны для высокотехнологичного производства. Без этого невозможно изготовление электромобилей, самолетных двигателей, ветряных турбин. Металлы необходимы в военных технологиях, без них не создать радар и ультразвуковой локатор. Даже смартфон не соберешь.

Хоть их называют редкоземельными, эти металлы не такие уж и редкие. В течение всего XX века американцы свободно их добывали и не знали нужды. Однако выяснилось, что субпродукты обработки токсичны, наносят вред экологии и могут быть радиоактивны. Экостандарты сделали добычу редкоземельных металлов в США слишком дорогой. И в 1990-е этим занялся Китай.

КНР контролирует около 90 процентов всего мирового производства редкоземельных металлов. И Пекин уже дал понять , что вполне может использовать это преимущество в торговой войне.

По некоторым оценкам, из 120 миллионов тонн общемировых запасов оксидов редкоземельных металлов в недрах Гренландии — 38,5 миллиона тонн. Местные компании утверждают , что справляются без китайских технологий. Однако аналитики придерживаются другого мнения.

Соревнование за гренландские запасы уже началось. После того как Пекин намекнул, что может ограничить экспорт металлов в США, Вашингтон подписал с Гренландией меморандум о сотрудничестве в области привлечения инвестиций в сектор. Незадолго до этого представители китайской корпорации Shenghe Resources, занимающейся добычей редкоземельных металлов, встретились с коллегами из австралийской Greenland Minerals, действующей на гренландском месторождении Кванефьелд. Стоит отметить, что Shenghe Resources — один из крупнейших акционеров Greenland Minerals.

Примерно тогда же руководители Greenland Minerals побеседовали и с послом США в Гренландии Карлой Сандс. Американцы также посетили месторождение Кванефьелд.

Все это, по замечаниям наблюдателей, совпало как с обострением торговых противоречий между США и Китаем, так и с внезапным предложением Трампа.

© AP Photo / Ng Han Guan Автомобиль американского посольства в Шанхае © AP Photo / Ng Han Guan Автомобиль американского посольства в Шанхае

Арктическое господство

Китайская активность в Гренландии не ограничивается редкоземельными металлами. И Западу это очень не нравится.

В январе 2018 года Госсовет КНР опубликовал первую Белую книгу по политике в Арктике. Китай планирует совместно с другими государствами осваивать регион, в частности развивать торговые маршруты “Полярного шелкового пути” — флагманского проекта председателя КНР Си Цзиньпина. Китайские предприятия готовы активно участвовать в развитии инфраструктуры маршрута и добывать в регионе минеральные ресурсы и полезные ископаемые.

Вертолет с китайского ледокола "Сюэлун" ("Снежный дракон") выгружает спасенных пассажиров российского ледокола "Академик Шокальский" Вертолет с китайского ледокола "Сюэлун" ("Снежный дракон") выгружает спасенных пассажиров российского ледокола "Академик Шокальский"

Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что идея Трампа купить Гренландию связана в том числе с активностью КНР на острове. “Китайцы устроили там совместно с местным правительством Гренландии рудник по добыче железной и урановой руды, — говорит он, — хотели и землю приобрести, но датчане не согласились. Глава местной автономии Гренландии посещал Китай. Ясно, что в Вашингтоне не хотят допустить дальнейшей экспансии Пекина за полярный круг”.

От инфраструктурного проекта — строительства двух аэропортов в городе Нууке — китайская госкомпания отказалась. При этом, как отмечают некоторые эксперты, китайцев в Гренландию пригласили местные власти. Напрямую Пекин не вмешивается в деятельность компаний в Гренландии, хотя они либо государственные, либо тесно связанные с государством.

Расширение китайского присутствия в Арктике вызывает серьезное беспокойство у арктических стран. Однако, как пояснил РИА Новости старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Василий Кашин, говорить о масштабной экспансии нельзя. “Несомненно, у Пекина есть интересы в регионе. Теоретически их интересует Северный морской путь в качестве альтернативы уже использующимся маршрутам. Но каких-то глобальных планов по наращиванию присутствия в Арктике у Китая нет”, — считает он.

Шанс на поток

Демарш Трампа в отношении Копенгагена может сыграть на руку России. Дания — последняя балтийская страна, не согласовавшая строительство газопровода “Северный поток — 2”. Причина — маршрут не соответствует параметрам экологии и безопасности. Формально Вашингтон давления на королевство не оказывал. Однако неоднократно предупреждал о санкциях против проекта.

По мнению председателя совета директоров Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, все дело именно в позиции Вашингтона. Санкционное давление влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку — 2", отметил он.

Дания не так уж заинтересована в газопроводе, поэтому его строительство в своих территориальных водах уже долгое время не согласовывает. Из-за этого запуск проекта, намеченный на конец этого года, может сдвинуться. В то же время в июне стало известно, что датское агентство по охране окружающей среды одобрило строительство конкурента “Северного потока — 2” — газопровода Baltic Pipe из Польши в Норвегию. Кроме того, он пересекает на дне как трубопровод “Северный поток”, так и маршрут “Северного потока — 2”.

Однако из-за разлада между Копенгагеном и Вашингтоном ситуация может измениться. Шредер выражал надежду, что после выборов в парламент Дании, которые состоялись в июне, появится возможность для конструктивного диалога по этому вопросу.